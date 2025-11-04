Antonio Banderas, sobre Melanie Griffith: “Si te ha regalado lo mejor de tu vida, no puedes permitir que termine en rencor”

La boda de Stella Banderas (29 años) y Alex Gruszynski (28 años) ha sido la gran noticia del mes de octubre en la prensa del corazón. El enlace de la hasta ahora prácticamente anónima pareja ha sido capaz, incluso, de arrebatarle la portada de ¡Hola! a la mismísima Isabel Preysler el día del lanzamiento de su autobiografía, y no ha sido por la fama que arrastra el novio o la novia, sino por la que arrastran los padres de ella, Antonio Banderas (Málaga, 65 años) y Melanie Griffith (Nueva York, 68 años). Stella Banderas es la única hija fruto del matrimonio de actores que llegó a su fin en 2015 y su boda, celebrada en Valladolid el pasado 18 de octubre, ha sido la gran oportunidad para volver a verlos juntos, tal y como han revelado las fotos en exclusiva que ha ido publicando la revista. “Nosotros siempre entendimos que, a pesar de nuestras diferencias, teníamos que anteponer a Stella”, ha asegurado ahora Antonio Banderas a ¡Hola!, tras el reencuentro.

En el año 2000, Antonio Banderas, Melanie Griffith y su hija Stella María del Carmen, delante de su casa de Marbella EFE

La hija del actor de La máscara del Zorro y la actriz de Secretaria ejecutiva eligió Valladolid para celebrar el enlace a pesar de vivir en Los Ángeles porque, según su padre, “es una reafirmación preciosa de sus raíces”. “La elección de Valladolid y esa abadía románica del siglo XII habla de su madurez y su elegancia”, opina sobre la elección de Abadía Retuerta LeDomaine, el hotel de cinco estrellas donde tuvo lugar la celebración. Pero la madurez y la elegancia son solo dos de las muchas cualidades que el intérprete destaca de su hija, prácticamente desconocida para la mayoría de la gente. Después, enumera las virtudes que ha heredado tanto de él como de Griffith: “De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque ella trabaje detrás de las cámaras. Y de su madre, Melanie, tiene esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que tiene a su alrededor. Es una mujer completa, una mezcla maravillosa. No puedo estar más orgulloso de ella”.

Banderas y Griffith volvieron a posar juntos ante la cámara gracias al enlace de su hija. La pareja de actores puso fin a 18 años de matrimonio en 2015, debido a “diferencias irreconciliables”, según compartieron entonces en un comunicado. Este también indicaba que la relación concluía “de forma consensuada” y tras una “atenta consideración” por parte de ambos, que habrían optado por separarse con “cariño y amistosamente” y “respetándose mutuamente”.

“Respeto incondicional”

Antonio Banderas junto a Melanie Griffith llegando al Festival de Venecia en 1999 AP

Una década después de esa separación, el actor insiste en ese respeto. “Mira, para un matrimonio duradero, aunque yo no lo he sabido hacer, creo que el ingrediente más importante es el trabajo diario y la admiración mutua. El amor tiene que ser una decisión, no solo un sentimiento. Pero si el amor cambia de forma, como ocurrió con Melanie y conmigo, lo que debe perdurar es el respeto incondicional”, ha dicho en ¡Hola!

“La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres y el cariño verdadero que nos tenemos”, admite el intérprete. “Si una relación te ha regalado lo mejor de tu vida, como mi hija, no puedes permitir que termine en rencor. Les aconsejo que, por encima de todo, protejan siempre su respeto y su amistad”, insiste en clave de consejo para los recién casados.

Antonio Banderas, Melanie Griffith junto a Stella Banderas y Dakota Johnson Jon Kopaloff - FilmMagic

El de Griffith fue el segundo divorcio para Antonio Banderas, después de sus nueve años de matrimonio con la actriz Ana Leza (entre 1987 y 1996). Griffith, por su parte, se casó tres veces antes de darse el “sí, quiero” con el intérprete malagueño: una vez con el actor Steven Bauer (entre 1981 y 1989), con quien comparte a su hijo Alexander, y dos veces con el también intérprete Don Johnson (primero en 1976 y luego en 1989), con quien tuvo otros dos hijos, Jesse y Dakota Johnson.

“Un hombre con los pies en la tierra”

Todos los hermanos de Stella Banderas estuvieron presentes en el enlace, al que también asistieron la esposa del cantante Sting, Trudie Styler, y las hijas del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, que son parte del círculo de amistades de la recién casada. La ceremonia, que fue civil, estuvo oficiada por el actor y amigo de la familia de Banderas, Blake Lee y, entre otros detalles emotivos, hubo una silla vacía como homenaje a los familiares fallecidos. La boda continuó con un cóctel en el claustro del monasterio en el que los invitados disfrutaron de un aperitivo a cargo del chef Marc Segarra —con estrella Michelin— y su equipo de Refectorio (el restaurante de Abadía Retuerta), que constó de boquerones fritos, cazón, berenjenas fritas, gildas y una gran variedad de pinchos. Hubo también cortadores de jamón ibérico que viajaron desde Andalucía, así como diferentes corners, como uno de coquinas fritas al momento. Mientras, en las paredes del ábside del monasterio, se fueron proyectando algunas fotos de la infancia de los novios, que se conocen de toda la vida.

“Es un gran tipo. Lo conozco desde que eran unos niños... Han sido amigos, han crecido juntos. Me da una paz enorme saber que mi hija está con alguien que la conoce tan bien”, asegura Antonio Banderas sobre Gruszynski. De él destaca su estabilidad, su lealtad y su sentido del humor. “Es un hombre con los pies en la tierra y eso es un anclaje importantísimo para Stella. Es su puerto seguro”, resume.