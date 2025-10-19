La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella

Se esperaba y deseaba que lo hiciera y, finalmente, ocurrió. Antonio Banderas, que este sábado celebró en Valladolid la boda de su única hija junto a su exmujer Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas, salió del festejo hacia las siete de la tarde para saludar a la prensa que durante todo el día había esperado en las inmediaciones de la Abadía Retuerta LeDomaine, el histórico monasterio del siglo XII y hotel de lujo donde tuvo lugar la celebración.

Durante unos cinco minutos el actor malagueño que fue el padrino de la boda de su hija con el empresario estadounidense Alex Gruszynski, habló para los micrófonos y contó que el enlace había sido “muy bonito y muy emocionante”: “Estamos muy contentos”, dijo el intérprete que confesó que “alguna lagrimilla” se le había caído durante la ceremonia: “Ellos [los novios] se conocen desde que tienen cuatro años y en el fondo es una relación muy larga, una relación de 25 años”, explicó Banderas entre risas aunque viviblemente emocionado mientras brindaba con champán con los periodistas apostados en el lugar. Sin dar detalles de la ceremonia o de la fiesta que siguió, “lo típico de siempre, el ”sí, quiero", los anillos...”, resumió el actor, sí se encargó de desmentir algunos de los rumores que circulaban sobre el festejo.

Banderas, feliz tras el casamiento de su hija Stella

Entre ellos, se decía que Chris Martin, expareja de la hermana de la novia, Dakota Johnson, y líder de la banda Coldplay, iba a cantar en la celebración: “No, él no está aquí. Han venido los hermanos y Dakota está, pero no va a ocurrir”, aseguró Banderas refiriéndose a la esperada actuación del cantante británico.

El actor, muy elegante, con traje oscuro y moñito, bromeó con la prensa, que tenía un muñeco de él (había otro de Melanie Griffith): “Me he cortado el pelo y estoy perfecto”, les dijo con la miniatura en la mano, que aseguró era su regalo para la novia. Sobre su única hija Banderas contó que había transmitido mucha “tranquilidad y elegancia” durante la ceremonia y reveló cómo fue que Stella y su flamante marido habían elegido ese lugar, en pleno valle del Duero, para casarse. Según el actor él había estado previamente allí con unos amigos: “Habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y me gustó mucho. Y cuando me dijo que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos, vio la iglesia que se construyó en el siglo XII, ya desconsagrada, y que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza”, relató.

“Ella quería hacerlo en España de cualquiera de las formas”, añadió y aseguró que “ha sido un poco el espacio” lo que los había traído hasta allí. “Contaba con la facilidad como para traer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad”, comentó. El actor se refirió a quienes tuvieron un viaje muy largo, como los que viajaron “desde Los Ángeles”, y la necesidad de estar en un sitio tranquilo: “Estamos muy contentos y muy agradecidos”.

Antonio Banderas y Stella del Carmen Banderas en el festival de cine de San Sebastián, en 2021 GROSBY GROUP

Otra de las desmentidas de Banderas sobre el casamiento de su hija tuvo que ver sobre el regalo de boda. Algunos medios habían publicado que sería una exclusiva casa en Marbella que el actor habría estado reformando para Stella, algo que él negó a la prensa ayer a la tarde: “Qué va. Se dicen unas cosas muy raras. Lo que sí me gustaría es agradecer a la gente de aquí, de Castilla y de Valladolid y de los pueblos lo bien que se han portado con nosotros. También a toda la gente de la Abadía y a los camareros que han sido contratados, que se han portado muy bien con nosotros”.

Stella y sus padres tras el anuncio de su compromiso

Tras estas declaraciones, Banderas brindó con la prensa y volvió a encaminarse a la celebración de la boda. Respecto a los invitados, tan solo mencionó a los hermanos de Stella, aunque se sabía que la abuela de la novia, la famosa actriz Tippi Hedren, de 95 años, asistiría al enlace.

La pareja formada por Stella Banderas y Gruszynski se comprometió en agosto de 2024, aunque se conocen desde chicos, cuando asistían al jardín de infantes Wagon Wheel School, en Los Ángeles, donde ambos crecieron y donde viven actualmente. En la publicación de Instagram en la que la hija de Banderas y Melanie Griffith anunció al mundo que se casaba con el empresario, quien es director ejecutivo del estudio multifuncional ubicado en West Hollywood NOVA Studios, aseguró: “¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!”.