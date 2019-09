Mercedes Funes: "Fui acosada cuando tenía 11 años"

La actriz confesó que sufrió un acoso a sus 11 años Crédito: Instagram

Mercedes Funes está en un gran momento laboral: brilla todas las noches con su personaje de Alicia, en Argentina, tierra de amor y venganza, pero eso no hace que se olvide de sus orígenes ni de algunos sinsabores que le tocaron vivir. La actriz empezó en el mundo artístico desde muy pequeña y antes de ser si quiera una adolescente, ya iba a todos los casting que podía. Fue en una de esas audiciones, cuando tenía 11 años, que vivió un momento horrible: fue acosada por un hombre mucho más grande que ella.

"Sufrí acoso en un set de grabación. En esa situación, los chicos suelen quedarse quietos, callados e invisibles", confesó en una entrevista con la r evista Gente. A su vez dijo que en un primer momento no pudo contarle lo que le había pasado a su familia: "No hablé porque pensé: 'esto va a entristecer a mi mamá y ella ya está muy triste por lo que le toca vivir", haciendo referencia a que su madre estaba atravesando un complicado cuadro de salud.

Funes expresó que aplaude el hecho de que ahora las actrices y las mujeres en general, alcen su voz y se unan para luchar contra la violencia machista. "Celebro los colectivos. Hoy podemos sentirnos legalmente indignadas, gritando ¡me too! [refiriéndose al movimiento de actrices estadounidenses que denunciaron casos de acoso] al unísono", aseguró.

La actriz abrió su corazón y también recordó a su hermana Luciana, que murió con tan sólo 27 años en 2003: "Fue una persona hermosa. Luminosa, sabia para reírse de sí misma, solidaria, y con sus carencias emocionales que no se podían catalogar. Toda ella me enternece. Esa lasitud, esa inocencia aniñada, que tiene mi personaje de Alicia, me recuerda un poco a ella".

Además contó que su hermana sufrió bullying en su adolescencia: "Yo la vi llorar en la puerta de casa porque en el colegio le pegaban. Vivía mucha angustia cada día del amigo cuando nadie la saludaba. Tuvo una vida difícil y nunca odió. Eso la enaltece y la convierte en una gran maestra. Y un día sufrió un accidente. Habiendo sido tan cuidada, tan acompañada, en un segundo se nos fue de los brazos", recordó conmovida.