Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo con Matías Palleiro y reveló por qué quisieron esperar

Jimena Barón comenzó 2026 con una fuerte revelación personal. La actriz y cantante mostró por primera vez a través de sus redes sociales el rostro de su hijo Arturo, que nació el pasado 13 de junio fruto de su relación con el empresario de marketing Matías Palleiro. Además, le dedicó unas emotivas palabras a su bebé y explicó por qué esperó tantos meses para darlo a conocer.

Arturo es el segundo hijo de Jimena Barón y el primero junto a su actual pareja, Matías Palleiro, con quien está de novia hace cuatro años

En el posteo que realizó en Instagram, donde tiene casi 7 millones de seguidores, Barón compartió un carrusel de fotos que comienza con una imagen de su bebé, continúa con una postal de los tres a puras risas en la playa, sigue con una prueba del amor fraternal entre Arturo y Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo, y finaliza con un tierno retrato familiar.

A más de seis meses del nacimiento de su bebé, la actriz y cantante decidió mostrar su rostro completo por primera vez

“Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece!”, expresó “La cobra”, feliz por el momento personal que atraviesa.

Entre las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram, Barón reveló una tierna postal de sus dos hijos, Morrison y Arturo

“Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026″, concluyó en el posteo, en el que recibió comentarios de otros famosos, como Marley, Oriana Sabatini, Micaela Tinelli y Carla Conte.

La familia completa para la foto de Año Nuevo

La efusiva respuesta de sus seguidores, que siguen los detalles de la vida de la actriz a través de sus redes, la llevó a contar por qué con su pareja decidieron esperar para hacer público el rostro de su primer hijo juntos.

“A todos, gracias por la paciencia y por entender que cada uno tiene sus tiempos y, en este caso, Matías quería esperar un poco para mostrar a su primer cachorro”, señaló Barón, dando a entender que Palleiro tenía ciertos reparos con la exposición de su primogénito.

Las palabras de Jimena Barón sobre los motivos por los que tardó en mostrar a su bebé

En ese sentido, la cantante aclaró: “Yo nada amo más que ser mamá y compartir el día a día con mis pollitos que me hacen tan feliz”. Y concluyó con un mensaje de agradecimiento: “Feliz año nuevo y muchas gracias por esta hermosa bienvenida a nuestro rey Arturito”.

Una primera cita para el olvido

Como tantas historias de amor, la de Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó en las redes sociales, en el verano de 2021. Un “me gusta” en una foto y un amable agradecimiento con el que se inicia un largo chat hasta que se citan para cenar.

Aunque tuvieron una primera cita fallida, Barón decidió darle una segunda oportunidad a Palleiro y hoy llevan más de cuatro años en pareja y un hijo en común

Cuando cumplieron tres años juntos, la actriz y cantante recordó ese encuentro en sus redes. “Tal vez la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Intento ponerle onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, detalló. “Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine? Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar”.

La buena relación que su novio forjó con su hijo Momo fue un buen indicio para que la actriz decidiera apostar por ese amor (Foto: Instagram @jmena)

Pero funcionó. Ella pensó que, a pesar de todo, valía la pena darle otra oportunidad. Siguieron los encuentros, ella contaba todo a cuenta gotas en sus redes y se refería a su nueva conquista como el “señor del habano”, hasta que un día lo presentó. Él, administrador de empresas, pegó buena onda con Momo (Morrison), lo que animó a Jimena a apostar a ese vínculo. Al tiempo se mudaron juntos y ella lo anunció a sus seguidores: “Estoy enormemente feliz, viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”. Y mostró la remodelación de la casa, las nuevas adquisiciones y las decisiones que tomaban. Su primer hijo, Arturo, nació en junio pasado.