Mercedes Funes reveló que está a un paso del casamiento

La actriz de Amor, tierra de amor y venganza reveló los planes que comparte con su novio, Cecilio Flematti y de la relación que mantiene con su exmarido, Nicolás Vázquez Crédito: Instagram

25 de mayo de 2019 • 17:36

"Tenemos muchas ganas de casarnos, ya nos contactamos con una organizadora, pero no sabemos si va a ser este año o el que viene. Va a ser algo pequeño, para nosotros y la familia, para festejar nuestro amor", contó Mercedes Funes .

En diálogo con Agarrate Catalina, la actriz que personifica a Alicia en Argentina, tierra de amor y venganza , dio precisiones sobre su relación con el conductor Cecilio Flematti: "Estamos juntos hace apenas dos años, pero nos fuimos a vivir juntos porque se dio así, porque nos queremos y a veces no hay que pensar tanto las cosas. Su hijo es como un hijo para mí".

A su vez, aseguró: "Me gustaría ser madre y a mi pareja le gustaría volver a ser padre, así que estamos trabajando para eso. Igualmente, no creo que la maternidad tenga que ver con un hijo biológico sino que tiene que ver con lo vincular, así que no descarto nunca la adopción"

Sobre su presente, aseguró: "Hoy estoy mucho más relajada que antes, estoy viviendo un presente muy feliz y copado. He transitado momentos muy difíciles".

La actriz, que estuvo casada con su colega Nicolás Vázquez , afirmó, además, que no le tiene miedo al matrimonio. "No me da miedo el casamiento y no pongo mi vida en función de las cábalas tampoco, cada circunstancia es única y particular. Pienso en vivir el presente y en dejar al pasado saldado atrás".

Y para dejar en claro que, a pesar de que la ruptura fue dolorosa, el tiempo ayudó a curar las heridas, tuvo también palabras de afecto para su exmarido, con quien vivió un acercamiento luego de la muerte del hermano del actor, Santiago Vázquez : "Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo, pero tenemos cariño por lo vivido. Le deseo siempre lo mejor".