Mercedes Morán, sobre su personaje en El Reino: “Me inspiré en una mujer, pero no es una pastora”

Este viernes se estrenó El reino, una de las apuestas locales de Netflix, que cuenta una historia acerca del entramado entre poder político y religioso. En medio de un elenco de lujo, Mercedes Morán se luce como una oscura y manipuladora Elena Vázquez Pena, una pastora dispuesta a todo por conservar su lugar de privilegio.

“No estuve en contacto con evangelistas para componer el personaje. Primero, el guion de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro es espectacular. Está escrito de una manera que, como actriz, cuando lo leés tu imaginación explota”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y continuó: “Después, el personaje lo construimos de la mano de los directores, con ensayos previos. Muchas veces, cuando compongo estos personajes, busco alguna referencia que me ilumine en cuanto al carácter. Esta vez también lo hice, pero no era una pastora. Es una mujer que me inspiró en cuanto a su carácter, a su comportamiento. El resto, como siempre, es producto de cómo se vincula con los demás. La pastora tiene un vínculo muy particular con el pastor, el personaje de Diego Peretti, y los dos trabajamos mucho esa relación, porque nos parecía la piedra fundamental. Es como la gran caja china donde se guardan todas las otras cajitas”.

“Un poco se trata de ver cuál es el pacto de este matrimonio, un pacto que nunca se dice, pero que queda claro a través de las actitudes que tienen. Además, esta pastora toma a la iglesia a su familia como una única cosa. Para mí lo más divertido fue componer a una persona que se siente tan iluminada y que es de una oscuridad muy grande. Esta contradicción que tenemos todos entre lo que creemos que somos y cómo en realidad nos ven me pareció muy divertida para actuar”, apuntó Morán.

“Más allá de eso, creo que el principal tema de la serie es el del poder. Y los autores eligieron muy hábilmente tres universos, el de la política, el de la iglesia y el de la justicia, para desarrollarlo. Y lo nutren con una cantidad de personajes fantásticos, complicados, interesantes y sospechosos”, analizó la actriz. “Me tuve que endurecer mucho y además, la estética de la serie no es nada publicitaria, es funcional a la historia. ¡Y con las caras que tenemos Peretti y yo!”, bromeó.

En ese momento, la conductora le recordó una respuesta de Ricardo Montaner “tan ampulosa como de un personaje de El Reino”, a un mensaje que la actriz compartió en Twitter comentando una instancia de La Voz Argentina. Risueña, Morán disparó: “¡Lo último que quería era que sucediera eso! La verdad es que fue una tontería y me lo tomé con mucho humor. Está muy descontextualizada esa frase, en el sentido de que venimos manteniendo a través de las redes contacto con amigos con los que no nos podemos juntar y por eso comentamos el programa así. Me reí, porque son esas cosas que pasan en las redes, y me sorprendió mucho que él estuviera tan atento a los comentarios de un grupo de personas que, primero, nos manifestamos fans del programa. Lo disfrutamos, pero con mucho sentido del humor”.

Lo que ocurrió es que, ante uno de los tantos momentos del reality de Telefe protagonizados por el autor de “Cachita” y sus hijos Mau y Ricky, Morán escribió: “Me aburre la familia”. Ese comentario despertó la furia del cantante nacionalizado venezolano, que disparó: “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su esposa), del carácter que le ponés a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.

LA NACION