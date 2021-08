10 famosos que casi mueren en el set: de Uma Thurman y Jason Statham a Halle Berry

Ellos no aceptaron dobles de riesgo y, su decisión, casi les cuesta la vida

Cynthia Caccia LA NACION

Hollywood es sinónimo de lujo, glamour y belleza, pero también de adrenalina y peligro. Muchas veces, una película cuenta con una historia detrás de cámara tan fascinante como la que se muestra en pantalla. Eso pasa cuando los actores no aceptan dobles de riesgo durante un rodaje y se enfrentan a situaciones límite, arriesgando por completo sus vidas. Acá hacemos un repaso de 10 historias, en donde varios famosos han estado al borde de la muerte en un set de grabación.

Uma Thurman y un accidente evitable

Uma Thurman Reuters

Kill Bill, la película que consolidó la carrera de Uma Thurman, casi le cuesta la vida a la protagonista. La actriz sufrió un accidente cuando conducía un automóvil convertible a gran velocidad y acusó directamente al director, Quentin Tarantino, de haberla querido matar, tras presionarla para grabar esa escena. Thurman había manifestado su negativa de rodar ese momento, ya que alguien del equipo técnico le había informado que el auto sufría algunas fallas mecánicas, pero Tarantino quería ver el efecto ondulante de su cabello a gran velocidad y se negó a ponerle un doble de riesgo . “Te prometo que el auto está bien, es un vehículo seguro”, insistió convenciendo a su amiga. En la piel de Beatrix Kiddo, la intérprete tenía que perseguir a Bill a bordo de un descapotable azul por una ruta sinuosa hasta que sucedió lo inevitable: la protagonista perdió el control y se estrelló contra un árbol. “El volante estaba en mi estómago y mis piernas estaban atascadas debajo. Sentí un dolor abrasador y pensé que nunca volvería a caminar”, recordó angustiada. Tras ser atendida de urgencia en un hospital, la musa de Tarantino volvió al set con un cuello ortopédico, las rodillas y la cabeza lastimadas. “Quentin y yo tuvimos una gran pelea, yo lo acusé de tratar de matarme. Él se enfureció por eso, supongo que comprensiblemente, no creía haber intentado matarme”, contó la actriz, quien a raíz de este hecho estuvo distanciada de su entrañable amigo por años.

El accidente de Uma Thurman en el set de Kill Bill

Jason Statham y un camión sin frenos

Jason Statham, a pura acción Distribution Company

Su nombre es sinónimo de acción. A pesar del peligro y la adrenalina que implican siempre sus tomas, Jason Statham se caracteriza por no usar dobles de riesgo, sabiendo que cualquier mínimo error puede causar una tragedia. De hecho, el actor estuvo a punto de morir cuando en Los Indestructibles 3 el camión que conducía se quedó sin frenos y se hundió en el Mar Negro. “Literalmente se suponía que tenía que parar el camión, salíamos, disparábamos, todas esas cosas. El camión no se detuvo. Fue directamente al muelle, en el Mar Negro”, recordó tiempo después. Afortunadamente, este deportista nato sabe nadar y pudo salir ileso del vehículo.

Isla Fisher estuvo a punto de ahogarse

Isla Fisher, en la arriesgada escena del film Nada es lo que parece

En la película de Nada es lo que parece, Isla Fisher tenía que realizar una escena de escapismo en un tanque de agua, pero la cadena se atascó y la actriz quedó atrapada por varios minutos. Lejos de que la producción se percatara del hecho, Fisher tuvo que nadar hasta el fondo, pero luego no podía volver a subir a la superficie. “Todos pensaron que estaba actuando fabulosamente, pero me estaba ahogando. Nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando, realmente me estaba ahogando”, confesó en el programa de televisión Chelsea Lately. Afortunadamente, cuando ya casi estaba sin aire, alguien del equipo se dio cuenta del incidente y socorrió a la pelirroja.

George Clooney y un grave accidente

George Clooney AP

En 2005, George Clooney sufrió un grave accidente mientras filmaba Syriana. Si bien este papel le valió un Oscar y un Globo de Oro, el film terminó siendo un mal recuerdo para el actor, ya que debido a una fuerte lesión pasó mucho tiempo hospitalizado. ¿Qué pasó? Durante la famosa escena de tortura, un truco salió mal y el intérprete sufrió un fuerte golpe en su cabeza y en la espalda. El intenso dolor y la pérdida de líquido de la médula espinal provocaron que el galán tuviera los más oscuros pensamientos. “Llegó un momento en el que pensé: ‘No puedo existir así, vivir así’. Estaba acostado en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo, incapaz de moverme y con constantes dolores de cabeza”, declaró en más de una oportunidad. De hecho, hoy en día aún sufre las secuelas de este accidente, ya que padece de fuertes jaquecas.

Quentin Tarantino estranguló a Diane Kruger

Diane Kruger, en el último festival de Cannes Grosby Group

Diane Kruger casi muere en manos de Quentin Tarantino en Bastardos sin gloria. En el film de 2009, la actriz -que interpreta a Bridget Von Hammersmark- debía ser estrangulada en una de las escenas. Para darle más veracidad, fue el propio director quien solicitó hacer la toma y lo hizo con tanta fuerza que la intérprete comenzó a quedarse sin aire y acabó con severos hematomas en el cuello. “Fue raro porque sentís que alguien te está ahogando... Fue un interesante día de oficina. La parte divertida es que en el close-up aparecen las manos de Quentin. Él dijo: ‘él no lo hará bien (en referencia al actor), o será mucho o muy poco. Yo sé exactamente la cantidad que se necesita y creo que debería hacerlo’. Debo decir que fue muy extraño ser estrangulada por el director”, confesó, entre risas, en una entrevista tiempo después. Al menos fue tan real que no hubo que repetir la toma.

Johnny Depp y una peligrosa escena

Johnny Deep LA NACION

Son varias las escenas de El Llanero Solitario donde los actores filman con cierto riesgo corriendo sobre un vagón falso o montando a caballo a gran velocidad. Y fue precisamente en este último caso cuando Johnny Depp casi muere aplastado por un caballo. Mientras montaba usando una sujeción especial para dar el efecto de que lo estaba haciendo sin silla, el animal tomó un camino bastante accidentado y la cabalgata se volvió peligrosa. Si bien el actor se agarró con fuerza, al no poder tomar las riendas de la situación se dejó caer. Sin dudas, esta maniobra le salvó la vida, provocándole solo algunas lesiones. “Por suerte el caballo decidió evadirme y levantó sus dos patas frontales lo suficientemente alto como para no pisarme ni pasarme por encima. Solo me golpeó un poco con una pata trasera”, contó el actor en The Late Show.

Halle Berry y una broma que pudo terminar en tragedia

Halle Berry Archivo

Halle Berry es otra de las actrices que estuvo al borde de la muerte mientras rodaba una escena de 007: Otro día para morir, film en el que interpretó a Jinx Johnson, una de las “chicas Bond” más recordadas de la saga. Al parecer, en las escenas de mayor carga erótica era costumbre que Pierce Brosnan hiciera chistes para descomprimir el ambiente aunque, esta vez, la jugada le salió mal y casi termina matando a su compañera de reparto. ¿Qué pasó? En una toma, Berry tenía que besar al espía mientras estaba comiendo una fruta, pero el actor bromeó más de la cuenta y Halle se atragantó . Al ver que su colega se ahogaba, el galán actúo rápidamente y le hizo la maniobra de Heimlich, un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio bloqueado. “Se suponía que todo debía ser sensual y traté de seducir a James Bond comiendo un higo, pero empecé a atragantarme. Así que él se levantó y me hizo la maniobra de Heimlich y será siempre una de mis personas favoritas en el mundo”, contó Berry en televisión. Demás está decir que a partir de aquel momento Brosnan ya no hizo más bromas inoportunas.

Jake Gyllenhaal y un profundo corte

Jake Gyllenhaal AFP

Durante las grabaciones de la película Primicia mortal, Jake Gyllenhaal se cortó gravemente la mano con un espejo que se rompió inesperadamente. En un ataque de ira, el actor debía golpear el vidrio con furia, pero lo que no estaba previsto era que este se rompiera y le provocase una herida que precisó hasta 40 puntos de sutura. “Desafortunadamente el espejo se rompió y la mano de Jack sufrió profundos cortes”, informaba su representante mientras Gyllenhaal permanecía en emergencias. Sin embargo, al día siguiente “este periodista independiente” pudo seguir con el rodaje con normalidad.

Brad Pitt y una persecución accidentada

Brad Pitt GROSBY GROUP

Sin dudas, Pecados capitales fue un hito en los años ‘90. Protagonizada por figuras de la talla de Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow, este thriller negro quedará por siempre en el recuerdo del público y entre los mejores de la historia del cine mundial. Ahora bien, con la intención de lograr mayor veracidad en las escenas, el encargado de interpretar a David Mills (Pitt) se negó a usar dobles de riesgo y en una de las tantas persecuciones, se lastimó un brazo. Mientras intentaba capturar al villano, el actor se resbaló y se golpeó fuertemente. El galán tuvo tanta mala suerte que se hizo un profundo corte en la mano y le tuvieron que dar 49 puntos de sutura, aunque decidió continuar con la filmación.

Brad Pitt

Joseph Gordon-Levitt y un accidente en una bicicleta

Levitt Archivo

En el rodaje de La entrega inmediata, Joseph Gordon-Levitt se accidentó mientras conducía una bicicleta por las calles de Nueva York. El actor debía tomar gran velocidad para la escena, pero no pudo frenar a tiempo y terminó estrellándose contra un taxi, quebrando el vidrio trasero. Afortunadamente, el intérprete logró cubrir su rostro y se salvó de las cortaduras, aunque sufrió varias lesiones en su brazo, recibiendo un total de 31 puntos. Por supuesto que este drama fue incluido en los créditos finales de la película.