Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

Mercedes Morán sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de su adolescencia. Durante una entrevista con Mario Pergolini, la actriz contó que se casó por primera vez cuando era muy joven y todavía cursaba la escuela secundaria.

La confesión se produjo en su paso por el programa Otro día perdido (eltrece), espacio en el que la artista habló de una etapa que marcó los primeros años de su vida adulta. “Me casé a los 17 años, cuando terminé cuarto año del secundario. Hice quinto casada”, dijo, ante la sorpresa del conductor.

Morán explicó que, al ser menor de edad, sus padres debieron firmarle un permiso para poder formalizar el matrimonio. “Fue un quilombo en casa”, recordó entre risas. Su esposo en ese entonces era Oscar Scápola, quien tenía en ese momento 23 años y quien más tarde se convertiría en el padre de sus hijas Mercedes y María.

La actriz también reveló un detalle llamativo de esa época. Como era menor de edad, su marido fue designado como su tutor o encargado en la escuela. “El boletín me lo firmaba él”, comentó.

La artista compartió además una anécdota sobre su conducta en el colegio. “Cuando tenía problemas de disciplina, que a veces los tenía, lo llamaban a mi marido. Eran los años 70. Llegaba a la escuela, el Liceo número 2, y le decían: ‘Su señora trae la pollera muy corta’, y él les contestaba: ‘Y, bueno, pero tiene buenas piernas…’”, relató con humor. Morán también aclaró que, pese a que luego se separaron, con Scapola mantiene un buen vínculo hasta hoy.

La conversación entre la actriz y Pergolini abordó otros aspectos de la vida de la artista, como la forma en que ha logrado enfrentarse a la fama a lo largo de los años. “¿Te gustó ser tan popular?“, quiso saber el conductor. Y Morán reconoció: “En un punto me gustó, porque me dio posibilidades para poder elegir y porque me conectó con el cariño de la gente, que es hermoso, es por lo que hacemos lo que hacemos”, señaló. Sin embargo, admitió que vivió situaciones que no le resultaron agradables. “En otra parte me resultó incómodo. En un punto me resultó insoportable, invasivo, sobre todo cuando interfieren con la familia, con la gente que está con uno, que no tomó esas decisiones [de exponerse públicamente]”, afirmó.

Pergolini intervino entonces para dar detalles del episodio al que se refería su invitada. “En un momento a ella le pasa algo en lo que se ve muy expuesta en su vida privada, y yo había tomado una iniciativa en mi vida que era cuidar a mi familia para que no se vea en ningún lado”, contó el conductor.

Según relató, esa decisión generó un intercambio entre ambos. “Ella me preguntó cómo lo había hecho y de alguna manera logramos juntos algo que se mantiene hasta hoy, y que es que no se puedan mostrar menores sin el permiso de los padres”, explicó.

A continuación, Morán completó el recuerdo con una anécdota relacionada con ese episodio. “No me voy a olvidar más porque en ese momento [Pergolini] me dijo: ‘Te voy a mandar a mis abogados para que te asesoren, para mandar unas cartas documento’”, relató.

En otro tramo de la entrevista, Morán recordó que comenzó a trabajar muy joven, impulsada por aquel casamiento temprano que la llevó a independizarse antes de tiempo. “Empecé a trabajar muy chica porque me casé muy chica”, relató. Su primer empleo fue en la Biblioteca del Congreso, espacio que la acercó al mundo de las letras.

Mientras sus compañeros transitaban el secundario y la universidad, ella compaginaba otras tareas y apostaba por nuevos desafíos. En ese contexto decidió estudiar Sociología, aunque no terminó la carrera.

La actriz explicó que el ingreso a la facultad era muy exigente. “No terminé la universidad. Hice el examen de ingreso, que era mucho filtro”, señaló. Sin embargo, más tarde cambió de rumbo y fue entonces cuando apareció el teatro como una alternativa de expresión.