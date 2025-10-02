Mercedes Morán, sobre Guillermo Francella: “Quedó en evidencia cómo piensa”

La polémica en torno a las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine argentino sumó un nuevo capítulo. Mercedes Morán fue consultada al respecto y marcó su desacuerdo con la postura del actor, a quien calificó de “simplista” por sus opiniones sobre la industria cinematográfica.

Meses atrás, Francella hizo una serie de apreciaciones sobre el cine nacional en una entrevista en el canal de streaming Olga, donde consideró que existen películas premiadas que, según su visión, “le dan la espalda al público”. Y fue rotundo: “Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va”.

Francella cuestionó la conexión de ciertas producciones del cine argentino con el público

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas entre colegas y en redes sociales, y varios referentes del ambiente señalaron que la valoración de una película no puede reducirse a la cantidad de espectadores que concurren a las salas.

En diálogo con el ciclo Desayuno Americano (América TV), Mercedes Morán también dio su punto de vista sobre el tema. La actriz consideró que el cine argentino es reconocido en el exterior y destacó la importancia de valorar la producción nacional más allá de los números de taquilla.

Francella y Morán trabajaron juntos en El hombre de tu vida Archivo

“Yo creo que el cine es una expresión necesaria que habla de nosotros”, afirmó. Además, recordó que participó en distintos festivales internacionales y pudo comprobar el prestigio que tiene el arte local en el mundo.

Sobre la mirada de Francella, Morán fue contundente: “Reducir esta industria solo a las películas que tienen muchos espectadores me parece una cosa muy simplista. El cine es mucho más que una sala llena de espectadores”.

Consultada sobre si le sorprendieron los dichos de su colega, respondió: “Yo lo conozco y siempre pensó así”. Y sumó: “Siempre lo había manifestado, quizás esta vez se hizo público y quedó en evidencia, pero yo ya sabía cómo pensaba al respecto”.

La actriz explicó que existen distintas posturas dentro del medio. “Hay gente del cine que piensa que solo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente”, señaló.

En esa línea, agregó: “Si bien ese es uno de los deseos que tenemos cada vez que hacemos películas, a mí, como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean”.

La controversia se disparó luego del estreno de Homo Argentum, la última película protagonizada por Francella, un éxito rotundo en taquilla. En el marco de la promoción del film, el actor reiteró su visión sobre el cine y volvió a remarcar la importancia del acompañamiento del público en las salas.

¿Qué dijo Florencia Peña?

Semanas atrás, Florencia Peña, excompañera de elenco de Francella en Casados con hijos, también se refirió a la polémica generada por los dichos del actor.

En una conversación con el programa Intrusos, la artista coincidió en que el arte no puede medirse únicamente por los resultados de taquilla y defendió la importancia de sostener a la industria cultural. “No estoy de acuerdo con lo que dijo, yo creo que el arte nunca puede estar supeditado a un resultado”, señaló.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que exista financiamiento público y apoyo a la cultura. “La cultura de un pueblo es esencial y es clave que haya un Estado presente”, explicó.

La actriz consideró además que la discusión en torno a la película se desvió de su eje original. “Fue una ensalada rusa donde se mezclaron todos los temas, el conflicto se politizó”, afirmó, y recurrió a ejemplos de su propia trayectoria. “Una película no es mala porque fueron cuatro personas o buena porque fueron muchas. Generalmente, hasta se da al revés. Yo hice cosas muy buenas a las que no fue nadie y cosas no tan buenas que se llenaron”, describió.

La actriz diferenció también las opiniones artísticas de las relaciones personales y expresó que mantiene un afecto hacia su colega. “A Guille lo adoro y le tengo un gran cariño. Bienvenido el debate. Y, vuelvo a repetir, el cariño que le tengo no tiene que ver con nuestra forma de pensar”, puntualizó.