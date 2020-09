Mercedes Ninci, voluntaria de la prueba de una vacuna contra el Covid-19

La periodista explicó los motivos por los cuales se presentó como voluntaria para probar la vacuna contra el Covid-19 Fuente: Archivo

En plena pandemia de coronavirus, el mundo trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna contra virus. Varios son los laboratorios que están en carrera y cada vez más voluntarios se anotan para probar los resultados de cada investigación. Una de ellas es la periodista Mercedes Ninci que días atrás confirmó la noticia en Bendita y ahora explicó los motivos de su decisión y aseguró que la emociona participar de esta búsqueda.

"El viernes fui al Hospital Militar. Yo me había presentado como voluntaria cuando el laboratorio Pfizer anunció que los necesitaba para esta investigación que se hace sobre la posible vacuna norteamericana aquí en la Argentina. Me anoté porque ando por lugares, con el móvil de la radio, donde hay muchos enfermos", expresó Ninci en Nosotros a la mañana.

Muy conforme por cómo se está llevando a cabo la investigación en el país, Ninci relató cómo es el proceso paso a paso. "El viernes me tocó ir, realmente está muy bien organizado todo. Recorres distintos lugares del hospital donde te hacen distintos análisis. Por supuesto, te sacan sangre, te toman el peso, la altura y finalmente a la mitad de las personas se les pone placebo y a la otra mitad la vacuna".

"En realidad no se le dice vacuna porque aún no está autorizada por la Anmat. Una vez que la autorice las personas que recibieron placebo van a recibir la vacuna, van a tener prioridad. En realidad no sé si estoy vacunada o no, pero me parecía importante participar de esta investigación", concluyó emocionada.