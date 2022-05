MET Gala 2022: de las transparencias de Vanessa Hudgens al vestido “transformable” de Blake Lively, los mejores looks

Una de las noches más esperadas del año por la industria de la moda finalmente llegó. En Nueva York, las estrellas del cine, la música y la televisión comenzaron a desfilar por la alfombra roja de la nueva edición de la ya célebre Gala del MET.

Lo hacen, claro, luciendo los extravagantes diseños realizados por los diseñadores más aclamados del momento. La MET Gala, vale recordar, se lleva adelante cada año con el objetivo de inaugurar la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, In America: An Anthology of Fashion.

Blake Lively antes de subir por las famosas escaleras del MET Evan Agostini - Invision

Blake Lively ya con su vestido de Versace "transformado" Evan Agostini - Invision

Vanessa Hudgens, una de las primeras en llegar, e impactar, a la Gala del MET con su largo y transparente vestido de Moschino Evan Agostini - Invision

“Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, expresó hace unos días Max Hollein, director del museo MET.

Cada año, los invitados se visten de acuerdo a la temática propuesta para la ocasión. Este año, es el “Gilded Glamour” o glamour de la Edad Dorada de Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Nueva York.

La velada contará con cuatro “anfitriones” de lujo: Blake Lively y Ryan Reynolds, una de las parejas más famosos de Hollywood, el compositor Lin-Manuel Miranda y la actriz Regina King.

Anna Wintour, más clásica, con un diseño de Chanel Evan Agostini - Invision

La conductora de televisión La La Anthony y un glamoroso "fascinator" Evan Agostini - Invision

Melissa King y un inusual adorno para sus "manos de chef" en la gala del MET 2022 Evan Agostini - Invision

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, impactó por derecho propio en la Gala del MET 2022 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La célebre fotógrafa Annie Leibovitz también dijo presente Evan Agostini - Invision

James Corden, de impecable smoking para la Gala del MET 2022 Evan Agostini - Invision

Mindy Kaling asiste a la Gala del MET 2022 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz y cantante Janelle Monáe y un look que recuerda a su genial colega Grace Jones JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

