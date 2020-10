El dolor de la viuda de Eddie Van Halen: "Mi corazón y mi alma se han hecho añicos en un millón de pedazos Crédito: Instagram

Janie Liszewski, la esposa de Eddie Van Halen, publicó un emotivo homenaje dedicado al guitarrista, que murió el martes en Santa Monica, Los Angeles, luego de una larga batalla contra el cáncer.

"Mi esposo, mi amor, mi Peep. Mi corazón y mi alma se han hecho añicos en un millón de pedazos. Nunca supe que era posible llorar tantas lágrimas o sentir una tristeza tan increíble. Nuestro viaje juntos no siempre ha sido fácil, pero al final y siempre tenemos una conexión y un amor que siempre lo serán", escribió la mujer en su cuenta de Instagram, junto a una foto de los pies de ambos frente al mar.

"Decir adiós es lo más difícil que he tenido que hacer, así que lo digo hasta luego, te veré de nuevo pronto en un lugar sin dolor ni tristeza", sumó. "Nos vemos en nuestra próxima vida, mi amor. Por favor, cuiden a Kody [su perro] y a mí. Te amamos y te extrañamos mucho"

El martes 6, también en Instagram, el músico Wolfgang Van Halen, hijo del mítico guitarrista, fue el que dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Lo hizo de esta forma: "No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá".

"Nos vemos en la próxima vida", escribió Janie Liszewski Crédito: Instagram.com/janievanhalen/

Van Halen había sido diagnosticado con cáncer de garganta en 2000. Luego de varios años de tratamiento se produjo una remisión en el creador de "Eruption", la canción instrumental que lo convirtió en el guitarrista más idolatrado por el hard rock de los 80. Pero hace un lustro sus análisis mostraron una recurrencia- que, finalmente, terminó con su vida.

Van Halen había nacido en Holanda, el 26 de enero de 1955. En 1967 su familia se trasladó a California y su padre Jan, que era músico de jazz, fomentó en sus hijos la posibilidad de que su descendencia continuara con el oficio. Pero Edward, lejos del género cultivado por su padre, optó por la guitarra y se convirtió en una leyenda del hard rock.

