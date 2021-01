Mica Lapegüe: el resultado de su hisopado y la salud de su papá

Sergio Lapegüe sigue internado en la Clínica Juncal de Temperley con diagnóstico de Covid. Según contó su hija Mica, el periodista pasó una mala noche. “Tuvo bastante fiebre, peor que otros días. Esto es un día a día pero por suerte está siendo controlado. Mi mamá, por ahora, está sin síntomas”, contó Mica Lapegüe en Intrusos, por América.

La joven está a la espera de su hisopado, aunque cree que dará positivo de coronavirus. “Ayer arranqué con tos y con cansancio corporal, me desperté con fiebre a las 3 de la madrugada y dolor de cuerpo, así que me hisopé esta mañana. Ahora espero el resultado aunque creo que es obvio por haber estado en contacto con mi papá”, detalló.

Además, Mica habló del descargo que hizo en redes, donde les respondió a los haters que se alegraban de que su papá tuviera Covid. “Hice mi descargo porque me gusta ser sincera. Me dolieron esos comentarios que se alegran que alguien contraiga el virus, o pensar que se lo merecen. Me parece que nadie se lo merece. Me preocupa y es una reacción rara. No está bueno. Por más odio que tengas adentro es preferible rescatar algo de las buenas energías, preguntar cómo está la persona y si no te la bancás, hacele el comentario a tu perro, al control remoto o a un árbol. Esos comentarios hablan muy mal de esas personas”, concluyó.

LA NACION