El apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López que se volvió viral

Otra vez, Wanda Nara encontró la forma de volverse viral: la conductora y empresaria protagonizó un apasionado beso con Maxi López, su ex, y las imágenes del fogoso reencuentro de inmediato llamaron la atención de todos. “Hay lengüita“, reaccionó en vivo Pamela David al compartir la escena esta mañana en la pantalla de América.

Una escena de Triángulo amoroso, la serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

El reencuentro romántico entre Wanda Nara y el exfutbolista se dio en el marco de un nuevo adelanto de Triángulo amoroso, la serie vertical realizada por Telefe y protagonizada por el exmatrimonio. Apenas el canal compartió el adelanto del beso en su cuenta de Instagram, la imagen despertó una catarata de reacciones de todo tipo y comentarios que no dejaron a nadie afuera.

“Icardi viendo la serie escondido en el baño”, comentó una usuaria de Instagram. “Me encanta que haya sido con IA, por respeto a Daniela y a Wanda, ¡qué lindo cuidarlas!”, sumó otra, con ironía. “Yo no sé porqué se separaron. Tienen unos bellos hijos. Y para mi él era mucho más lindo e interesante que Icardi. ¿En qué estaba pensando Wanda cuando lo dejó ir a Maxi?”, sumó una tercera.

El beso entre Wanda Nara y Maxi López

Entre los más de cinco mil comentarios que cosechó tan solo la publicación de la productora, también apareció el de Zaira Nara, quien se limitó a poner un emoji de sorpresa, y el de Evangelina Salazar, exenemiga de la ahora actriz. “I can’t believe it! ¡Jajajaj, espectacular!”, escribió junto a varios emojis de aplausos.

La divertida reacción de Pamela David

“¡Viva el amor! ¿O la plata? Maxi López y Wanda Nara a lengüetazo limpio”, presentó Luis Bremer el tema esta mañana en Desayuno americano. Luego de un breve debate entre panelistas, donde algunos se mostraron en desacuerdo y Pamela David se tapó la cara y apuntó contra la actuación: “¿Lo digo yo o lo decís vos? ¿Fogoso?”, cuestionó. “Hay lenguita ahí, eh”, observó luego, mientras en la mesa se preguntaban si era ficción o no.

Bremer, en ese momento, explicó que la escena se logró en tres tomas. De inmediato Josefina Pouso se acercó hasta la pantalla y compartió su veredicto: “Para mí algo pasa raro en la cara de él y de ella. Chicos, no sea cosa que nos morfemos la Inteligencia Artificial”. “Lo dijo”, celebró Pamela David, avalando esa teoría. “No importa si es o no, lo importante es que funcione”, agregó.

De qué se trata Triángulo amoroso

El detrás de escena de Triángulo amoroso Prensa Telefé

Nara y López se interpretan a sí mismos en Triángulo Amoroso, una ficción vertical cuya trama gira en torno a la decisión de la expareja de de protagonizar una innovadora novela. El conflicto se desata cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. “Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad”, reza la sinopsis oficial de la producción que se estrenó el 11 de mayo y que se puede ver en todas las redes de Telefe (Instagram, TikTok, Facebook y YouTube) y en el canal, después de la emisión de Pasapalabra.

El desafío actoral de Wanda Nara y Maxi López

Triángulo amoroso, con Wanda Nara y Maxi López, se estrenó el 11 de mayo Prensa Telefé

Para su incursión en la ficción, Wanda y Maxi recibieron entrenamiento por parte de una coach actoral de Telefe. “Ella está todo el tiempo con nosotros”, le dijo la conductora a LA NACION. “Me preparé bastante porque a mí me cuesta mucho concentrarme, así que tuve que trabajar en eso”, reconoció cuando le preguntaron por la mayor dificultad a la que se enfrenta en este nuevo desafío. “Con Maxi nos ayudamos a mantener la concentración porque hay momentos tensos en la ficción”, agregó. En la misma línea, el exfutbolista remarcó: “Nada de improvisar, tuve que estudiar mucho porque tengo que estar a la altura”.

Antes del estreno, Nara también hizo referencia a cuánto de su vida y la de López hay en la trama. “Bueno, a veces la vida real supera a la propia ficción. Hay un poco de todo, pero es todo ficción”, aseguró.