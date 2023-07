Mica Viciconte se refirió a la supuesta denuncia que Indiana Cubero le hizo a Nicole Neumann: “La Justicia es lenta”

escuchar

Mientras Nicole Neumann se llamó a silencio y durante el último tiempo no hizo referencia pública al conflicto que atraviesa con su hija Indiana, Micaela Viciconte decidió salir con los tapones de punta. Y si bien no habló de la modelo, apuntó con fuerza contra la Justicia.

La ex Combate habló con la prensa en el marco de la gala de los premios Martín Fierro, hasta donde fue acompañada por Fabián Cubero y su hijo Luca; también estuvo junto a ellos Indiana, la adolescente que Neumann tuvo con el exfutbolista. Mientras su familia se quedó en una de las habitaciones del Hilton, Viciconte participó de la premiación y, luego, habló con la prensa.

“Sigue viviendo momentos tensos tu familia, ¿cómo viviste vos todo lo que pasó?”, arrancó Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, su mano a mano. “Lo llevo como un trabajo en equipo. Siempre digo que la familia y lo que uno construye es en equipo. Si el equipo no funciona, no funciona. Estamos bien, estamos tranquilos”, explicó.

Sobre la supuesta denuncia de Indiana hacia su madre, Viciconte fue categórica: “La Justicia es lenta. Y a veces no acciona bien”, destacó. “Ojalá que los que tienen que trabajar y estudiar bien el caso lo hagan. Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción. No lo sé” , analizó. “¿Vos creés que la Justicia está lenta por algo?”, le repreguntó el cronista. “Me llama la atención la lentitud para algunas cosas puntuales y para otras no”, agregó, aunque no quiso decir ni asegurar que los responsables de esa demora son “la otra parte”. “¿Está confirmada la denuncia? Porque algunos dicen que no llegó?”, consultó por último Guatti. “Desconozco”, retrucó Viciconte y no pudo evitar la carcajada.

Fabián, Luca e Indiana acompañaron a Mica Viciconte en la previa de los Martín Fierro

Sobre el final, Viciconte habló de las versiones que indican que Indiana fue influenciada por su padre para ir en contra de Neumann. “No voy a hablar de este caso puntual, pero te puedo decir que cualquier chico de cierta edad no es influenciable ”, aclaró, y aseguró que todo lo que quiere es “paz”, y que se podría conseguir “si la Justicia acciona”.

Un conflicto que no deja de escalar

El conflicto entre Indiana y Nicole Neumann escaló a niveles insospechados. Es que la hija mayor del matrimonio entre la modelo y Fabián Cubero la habría denunciado, según consignó la periodista Marcela Tauro en el programa Intrusos, por América TV. Indiana tiene 15 años, es la mayor de las tres hijas que Nicole y el exjugador de Vélez tuvieron juntos y en la actualidad vive con Cubero, Mica Viciconte y el pequeño Luca.

“La denuncia habría sido hecha por Indiana, la hija mayor, en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre. Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”, explicó la reconocida periodista sobre esta situación sensible hace ya un mes.

Nicole Neumann y sus tres hijas - Sienna, Indiana y Allegra - fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram)

A su vez, siguiendo el hilo de la información vertida por Tauro, su colega, Maite Peñoñori agregó que ese fue el motivo real que decantó en el alejamiento de la modelo del programa de Los 8 escalones de los tres millones. “Era esto. No lo teníamos confirmado totalmente y obviamente era un tema muy delicado, pero es un tema que Nicole ya comentó con otras personas”, aclaró.

Por último, incluyó a Cubero en esta historia como un actor fundamental para que Indiana tome cartas en el asunto en contra de su madre: “Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana. Y que todo esto tiene un trasfondo económico. Eso es lo que dicen del lado de Nicole. Que como hay una deuda que todavía no terminaron de arreglar, de plata en dólares -que tampoco es tanta- entre Cubero y ella, y siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana, quedándose con él, no tenga que pasar nada de plata por ella”.

Nicole junto a su mamá y la pequeña Allegra

Apenas salió a la luz el conflicto entre Nicole y su hija, quienes siguieron sus pasos desde el comienzo no pudieron evitar pensar que la historia se repite. Es que esta misma situación la modelo la vivió cuando era más joven y le tocó estar del otro lado. A lo largo de su carrera, la relación con su madre Claudia tuvo altibajos, aunque en los últimos tiempos todo cambió y pudieron mejorar su relación. Incluso, la abuela se encargó en más de una oportunidad de cuidar de las nietas cuando la modelo tuvo algún imprevisto.

Pero allá por los años 2010, Nicole Neumann lanzó una frase lapidaria contra su madre en el diario Perfil. “Estoy mejor lejos de mi mamá y de mi hermana”, señaló en ese entonces, sin saber que la vida le prepararía una respuesta. Lo curioso de esta historia es que su hija le habría dicho una frase similar que resquebrajó la relación con la modelo antes de que la noticia se hiciera pública.

