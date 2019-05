Michael J. Fox habló de su enfermedad y dio una lección de vida

El actor asistió al festival de cine Tribeca junto con su esposa Tracy Pollan y dio un mensaje de superación Crédito: The Grosby Group

2 de mayo de 2019 • 10:15

Michael J. Fox asistió esta semana al Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, y habló sobre la enfermedad de Parkinson que padece y que le fue diagnosticada a los 29 años. Ante una gran audiencia, dio toda una lección de vida al contar cómo la afronta y cómo trata de que ella no controle su vida.

En el marco de una charla con el actor Denis Leary, dijo: "Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna broma (...) Así que cada paso es una aventura".

Por otra parte, contó que a la hora de inspirar a otros a afrontar sus problemas o enfermedades, es cauto: "A veces siento que no quiero vender esto del optimismo porque la gente tiene problemas, depresión real, y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y simplemente decirles ´animate´".

"Si tengo Parkinson puede ser solo una mancha amorfa tomando el control de mi vida o puede ser algo que puedo considerar y estar dispuesto a afrontar, y entonces pasa a tener este tamaño", dijo el actor de éxitos como Volver al Futuro, acercando sus manos como si el problema fuera cada más pequeño.