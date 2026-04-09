Michael J. Fox tuvo que desmentir su propia muerte tras una curiosa publicación de una cadena de noticias estadounidense

Millones de fanáticos de Michael J. Fox se alarmaron. Y no fue para menos. CNN publicó en su sitio, por error, una noticia que parecía dar cuenta de la muerte de célebre y exitoso actor.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando el multimedio periodístico publicó en su portal y en los sitios web donde se distribuye su contenido, un artículo y un video titulados: “Recordando la vida del actor Michael J. Fox“. Y a pesar de que no estaba acompañado por ninguna otra noticia que diera cuenta de su fallecimiento, el sentido de la publicación para muchos fue inequívoca.

Uncertainty about Michael's well-being stirred after CNN shared an article and video titled "Remembering the life of actor Michael J. Fox." There were no reports of his passing ... and the post has since been taken down. pic.twitter.com/qOjINLQM1E — TMZ (@TMZ) April 8, 2026

Sin embargo, el actor de 64 años, conocido principalmente por protagonizar las películas de Volver al futuro y las series de televisión Lazos de familia y Spin City sigue vivo y se encuentra bien. Un representante del actor le explicó a TMZ: “Michael está muy bien. Estuvo ayer en el PaleyFest [un festival dedicado a estrellas televisivas y radiales de todos los tiempos]. Subió al escenario y concedió entrevistas”.

Efectivamente, el actor hizo una aparición sorpresa en PaleyFest LA el martes para unirse a la fiesta de fin de rodaje de la tercera temporada de la serie de comedia Shrinking. El evento tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles e incluyó una proyección especial, seguida de una conversación dirigida por el showrunner y cocreador Bill Lawrence y el cocreador y protagonista Jason Segel junto con los miembros del elenco Harrison Ford, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie, Christa Miller, Lukita Maxwell y Ted McGinley. Fox participa como estrella invitada en la tercera temporada de la serie.

Un portavoz de CNN confirmó que el contenido se publicó por error y que fue retirado de todas las plataformas. La cadena, además, emitió una disculpa al actor y su familia. El clip mostraba fragmentos del trabajo de Fox a lo largo de los años y extractos de entrevistas. “Cada semana, entraba en nuestros hogares a través de la pequeña pantalla como Alex P. Keaton en Lazos de familia y, finalmente, en la gran pantalla como Marty McFly", expresaba el narrador. “Pero Michael J. Fox tuvo un tercer acto fascinante como enfermo de Parkinson y defensor de la investigación con células madre”, continuaba.

Entonces, se recordaba que a Fox le diagnosticaron Parkinson a los 29 años en 1990 y que el actor hizo pública su enfermedad en 1998. También, que se vio obligado a abandonar el protagónico Spin City en el año 2000, después de que sus síntomas comenzaran a afectar su trabajo.

Michael Fox en la serie Shrinking Robert Voets

“Su papel más perdurable quizás haya sido el de una voz incansable contra el Parkinson, una labor que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció con el Premio Humanitario Jean Hersholt en 2022″, continuaba el vídeo. “Al final, Fox llegó a comprender que su lucha contra la enfermedad sacó lo mejor de él”, culminaba.

De hecho, el actor fundó en 2000 la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, que ha financiado más de 2 mil millones de dólares en investigación. Con respecto a la actuación, se retiró en 2020 debido a problemas de habla y memoria provocados por el Parkinson, pero luego apareció en su documental de 2023 Still y desde entonces ha actuado en The Good Fight y Shrinking.