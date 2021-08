Cómo es el imponente castillo de Francia en el que se quedó varada Maru Botana

Maru Botana contó en sus historias de Instagram que está varada en Europa tras las restricciones de vuelos impuestas por el Gobierno nacional. La pastelera viajó con toda su familia y recorrió Portugal, España, y Francia. El regreso estaba planificado para esta semana, pero tendrá que permanecer más tiempo del que imaginó: por estos días se hospedó en un imponente castillo francés que posee 15 habitaciones, piscina y cancha de tenis.

“Te voy a extrañar La Frette”, escribió la cocinera en sus stories, junto a varios videos de la histórica propiedad. “Les voy a mostrar el castillo por dentro para que lo conozcan”, agregó, y subió las escaleras para filmar uno por uno los quince cuartos que componen la planta alta.

El imponente castillo donde Maru Botana quedó varada junto a toda su familia en Francia - Fuente: Instagram @marubotanaok

La Frette es una comuna francesa, ubicada en la región de Ródano-Alpes en el departamento de Isère, y allí se encuentra el edificio que cautivó a los seguidores de la cocinera. Según informa el sitio oficial del ayuntamiento de la localidad, el origen de la propiedad se remonta al siglo XVII, cuando se destruyó el original castillo de La Frette y se optó por la construcción del castillo actual, con cuatro torres de esquinas redondeadas.

Botana fue a visitar a su tía en la campiña francesa y recorrió el inmenso lugar: cada habitación cuenta con baño propio, vistas hacia los verdes paisajes y conserva muebles vintage de madera. “El campo siempre está en mi”, comentó, mientras grababa la colorida huerta pública que los vecinos se encargan de cuidar y mantener.

El castillo donde se quedó varada Maru Botana y su familia es una de las construcciones históricas de la región francesa Facebook Château Chapeau Cornu

El interior campestre y las comodidades hicieron que la cocinera no se quitara el delantal en ningún momento y aprovechó para preparar algunas de sus especialidades junto a sus hijos. Incluso transmitieron en vivo desde el castillo y mostraron cómo quedaron sus exquisitos platos. El ingrediente infaltable para ponerle su toque nacional fue el dulce de leche, que mostró orgullosa en sus historias.

En diálogo con Radio 10, Botana explicó la difícil situación que atraviesa: “Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo; yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”. En este sentido, reconoció que la angustia no tener una fecha de regreso: “Me da tristeza cuando pasan estas cosas en la Argentina, te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Este es un país que es hermoso y que adoro”.

En sus últimas stories contó que el domingo fue su último día en el Le Château de La Frette, ya que tomaron un tren camino a París, para pasar algunos días en la capital francesa hasta resolver cómo regresar. Durante la mañana, antes de viajar, cometió una travesura para poder hacer ejercicio: “Salté el muro porque estaba cerrado el portón, y tengo muchas ganas de salir a correr, empiecen la semana bien arriba”.

