Migue Granados se refirió al escándalo de Luzu TV: “Me pareció muy delicado lo que pasó”

Este jueves, una falsa noticia se convirtió en el tema más comentado del día: durante su programa en Luzu TV, El show del verano, Florencia Peña dio por cierta una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi, lo que generó gran repercusión y una lluvia de críticas. Este viernes, el tema siguió escalando. El fundador de Olga Migue Granados salió a opinar sobre el tema.

Consultado por varios cronistas televisivos a la salida de Olga, Granados indicó: “Me pareció muy delicado lo que pasó. Se está ocupando el lugar que se tiene que ocupar y no voy a opinar de lo que hacen otros. No es que a partir de lo que pasó en Luzu en Olga implementamos un protocolo. Obviamente, todos aprendemos de las cosas que pasan, pero no cambia nada acá”.

"Un error lo puede tener cualquiera. También puede pasar acá, y de hecho ha pasado. ¿Qué voy a decir yo si somos personas y estamos todo el tiempo en vivo?“, señaló Migue Granados Archivo

Sobre la decisión de Nicolás Occhiato de desvincular a todo el equipo de El Show del Verano e invitar a Peña a “dar un paso al costado”, Granados indicó: “Es lo que les acabo de decir. Me da mucha vergüenza, porque parece un cliché, pero no quiero opinar del tema”. También se negó a responder si contrataría a Peña como figura de su canal. “Sería como una chicana... Yo la re banco a Flor como artista, pero no sé. Está pasando esto en este momento”.

Sin embargo, quiso restarle peso a lo ocurrido, sobre todo a la responsabilidad de la productora que habilitó el tema. “Un error lo puede tener cualquiera. También puede pasar acá, y de hecho ha pasado. ¿Qué voy a decir yo si somos personas y estamos todo el tiempo en vivo?“, señaló. ”Torpezas puede haber siempre. Acá hubo un montón, y aprendimos de eso. Cuando eso ocurrió, dijeron que perdimos clientes, y eso es algo que nunca ocurrió“.

“Creo que si yo hubiese estado al aire y me llega esa información, no la hubiese dicho. En realidad, depende de dónde la haya visto. Si lo hubiese publicado algún medio que tiene espalda tal vez sí”, expresó. El hijo de Pablo Granados se refirió, también, a los rumores que indican que Messi no tendría una relación estrecha con Olga a raíz de comentarios que se vertieron en el canal de streaming y que él no tomó de la mejor manera. “El vínculo está perfecto y todo lo que dijeron es mentira”.

Lo que ocurrió

Al aire de su programa y apenas unos segundos después de anunciar la falsa noticia, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora intentó ponerle paños fríos a lo sucedido: “Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme”, comentó.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Y agregó: “Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas...”.

Por su parte, Occhiato expresó su malestar a través de sus redes sociales y prometió tomar cartas en el asunto. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió en sus redes sociales.

Tras su primer descargo, compartió un nuevo comunicado en donde expresó qué medidas tomaría al respecto su empresa: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Luego de que se conociera el destino de su ciclo en Luzu TV, El Show del Verano, Peña acudió a su cuenta de Instagram para volver a pedir disculpas al público y, en especial, a la familia Messi. También, en el texto, confirmó su salida del canal de streaming.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, señaló Peña. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, finalizó la actriz.

El posteo de Florencia Peña

A pocos minutos del error de Luzu TV, la familia Messi compartió un comunicado donde desmintió la información y pidió respeto por la privacidad del entorno familiar. Si bien en el mensaje difundido se confirma que el papá y representante del capitán de la selección argentina atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico, también se cuestionan las versiones difundidas y se asegura que el hombre de 68 años se encuentra en proceso de recuperación.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi.

Comunicado familia messi

Además, aclararon que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi. Por ese motivo, remarcaron que cualquier dato o declaración que no provenga de la familia o de los canales oficiales correspondientes no debe ser tomado como cierto. Y remarcan: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.

Esta mañana, en su programa, Occhiato habló por primera vez sobre lo ocurrido el día anterior en su canal de streaming. El conductor, quien ayer se limitó a emitir un comunicado donde manifestó su malestar y confirmó el fin del ciclo de la actriz, repitió que “como cabeza del canal” tuvo que “tomar decisiones”, aunque no puntualizó cuáles fueron. Además, habló de “errores humanos”, apuntó contra quienes lo criticaron y contó que le pidió disculpas a quien correspondía.