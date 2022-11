Miguel Ángel Pierri, abogado de Antonio Gasalla, habló del presente del capocómico: “Está un poco grande, hay que ayudarlo a pensar”

escuchar

Desde hace algunas semanas, el nombre de Antonio Gasalla empezó a circular por los medios periodísticos. Según algunos programas de TV, el actor no estaría pasando su mejor momento: retirado, lejos de los escenarios y recluido en su hogar, la salud le estaría haciendo pasar algunos malos momentos y su economía tampoco ayudaría . A partir de esos rumores, en Intrusos en el Espectáculo tocaron el tema: además de ir a la búsqueda de la palabra de Miguel Ángel Pierri, el abogado del célebre capocómico, los panelistas compartieron la información que pudieron recabar y que parte, principalmente, de la familia.

Según el informe con el que presentaron el tema, en el programa explicaron que el entorno del cómico se mostró preocupado durante las últimas horas y que el actor de 81 años atraviesa un momento complicado, ya que padece “olvidos momentáneos” y “dolencias corporales” . Además, explicaron que a su retiro de los escenarios, se le sumaron también dificultades económicas por las altas expensas que paga por los dos pisos que tiene en Recoleta. Por último, mencionaron el enfrentamiento con su exmucama, Nélida, con quien no habría llegado a un acuerdo en una mediación judicial.

Además de su hermano Carlos y del periodista Marcelo Polino, íntimo amigo de Gasalla, en su entorno se encuentra Miguel Ángel Pierri, quien explicó en el ciclo de América TV que sigue siendo el apoderado de los bienes del actor. Luego de contar que Gasalla está “ensimismado en su edad” y analizar que la pandemia y el retiro de la actividad y la soledad hicieron mella en su salud, explicó que lo que él trata de hacer es cuidarlo. “Tratamos de que no aparezcan cuervos y aves que sobrevuelen en su vida”, disparó .

Sin dar nombres, el letrado no negó que hayan aparecido personas que quiseron quedarse con sus bienes. “Mientras yo viva y pueda estar al lado de él, a Antonio no le van a tocar un peso”, sentenció, y reconoció “por primera vez y públicamente” que tuvo sospechas y tomó acciones puntuales. “Han pasado cosas raras”, sentenció, y contó que tuvieron que “recuperar una serie de escrituras que misteriosamente habían desaparecido”. “Salvamos gran parte del mobiliario que durante el verano alguien trató de hacerle vender a Antonio por monedas”, detalló luego, y confesó que a él también lo quisieron correr.

“Quieren que Antonio quede solo”, contó luego el letrado, y comentó que la familia no estuvo muy presente hasta ahora. “Ahora creo que han aparecido y entiendo que el hermano de Antonio está llegando en estos días”, agregó. Por último, Pierri explicó que “Antonio es un ser vulnerable” que necesita de un entorno que lo cuide. “ Es una persona que cree que los demás son todos buenos, pero no es tonto. Él se da cuenta. Igual está un poco grande también, hay que ayudarlo a pensar ”, completó, y confió que trata de que el cómico esté al margen de todos estos problemas porque necesita “tener una vejez tranquila”.

De regreso al piso, Maite Peñoñori habló de la interna entre la familia y el abogado de Gasalla. “Recién una persona vio esta nota, me escribió y el enojo absoluto de la familia y del entorno más chiquito de Antonio es con Pierri”, contó. De inmediato, agregó que lo que le dijeron es que el abogado “intentó quedarse con los muebles más costosos de Antonio, que se intentó llevarse los muebles más caros”. También, explicó que la familia tiene pruebas y que apuntan contra el letrado porque este le manejaba todo lo administrativo “y hasta ahora sigue teniendo el poder y lo que quieren es quitárselo” .

Además, Maite habló del conflicto con la empleada. Contó que se trataba de una persona que trabajó con Gasalla muchos años, que un día quiso dar un paso al costado y que cuando le quisieron liquidar los honorarios se dieron cuenta que no le habían hecho los aportes y que no se pagaba la obra social. “¿Quién era el encargado de pagar los aportes? Miguel Ángel Pierri”, señaló la periodista y reveló que la plata salía de las cuentas de Gasalla, pero que no llegaba a la trabajadora.

