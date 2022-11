La preocupación de Marcela Tauro por la salud de su hijo Juan Cruz: “De no mejorar, vamos a tener que internar”

escuchar

Marcela Tauro atraviesa días de preocupación a causa del estado de salud de su hijo Juan Cruz, fruto de su relación con el empresario José María Álvarez. Tras varias semanas de enfermedad, no se descarta la posibilidad de que el joven tenga que ser hospitalizado.

En el programa radial El Club del Moro, la periodista de espectáculos reveló que el adolescente de 16 años está hace un mes enfermo y no logra recuperarse. “ Estoy muy preocupada por mi hijo. Empezó con una bacteria y ahora tiene una bronquitis, pero si no mejora lo vamos a tener que internar ”, contó primero.

A continuación, Tauro mencionó cómo se fueron dando los hechos. “Se portó mal con el antibiótico y ahora estamos en esto”, dijo, además de aclarar que no creyó inicialmente que el cuadro fuese a escalar. “Me preocupa, no es que no le di importancia, me preocupó estos días”, agregó.

Marcela Tauro y su hijo Juan Cruz, en el cumpleaños de 15 del joven

Para la periodista, el paso por la maternidad no ha sido una experiencia fácil, ya que durante el embarazo de Juan Cruz desarrolló el síndrome de Hellp, una complicación grave de presión arterial que la dejó sin la posibilidad de ser mamá otra vez y que la llevó a estar internada. Tauro se convirtió en mamá en 2006 y el parto fue difícil, incluso se adelantó. Y es que su primogénito nació al séptimo mes en el Sanatorio Otamendi, cuando la panelista cursaba la semana 32 del embarazo. El pequeño llegó al mundo con un peso de 1.850 kilos y permaneció en neonatología, mientras que su mamá estuvo en terapia intensiva veinte días.

Tras ser diagnosticada con el síndrome de Hellp, la panelista explicó: “Esa afección en la que las enzimas hepáticas te van comiendo todo y tienen que sacar al bebé. Es como una preeclampsia. Me estudiaron y me dijeron que lo tenían que sacar. Fue fuerte, la pasé feo”. A raíz de esto, “Juanchi” tuvo que pasar también por neonatología, donde estuvo internado 45 días antes de reunirse con su familia.

Juan Cruz cumplió 16 años el pasado 13 de julio

En varias oportunidades, Tauro se encargó de explicar que ese fue un momento bisagra de su vida y por eso la fecha de su nacimiento, es decir, cada cumpleaños, es un momento de celebración y unión con toda la familia.

El pasado 13 de julio, Juan Cruz cumplió 16 años. De su futuro todavía no se sabe mucho. Tiene su perfil de Instagram en privado donde dejar ver una foto suya en una habitación y evidencia no tener ninguna publicación pero sí muchos seguidores: supera los tres mil.

Ha sido gracias a las fotos que comparte la periodista que se ha podido contemplar su crecimiento. Hincha fanático de River Plate, mantiene una muy buena relación con su madre y cercana con su papá. Por otro lado están los hermanos: José María Álvarez tiene dos hijos de su matrimonio anterior. “Gracias a Dios se llevan bárbaro”, señalaba a comienzos de este año Marcela en el aire de Intrusos (América TV).

Marcela Tauro con Juan Cruz en brazos tras el nacimiento del bebé

Antes del nacimiento de Juan Cruz, Tauro perdió un embarazo. En mayo de este año, la periodista reveló una profunda charla que tuvo con un médium durante la pandemia, quien le habría hablado sobre el bebé que perdió hace más de diez años. El hombre también se refirió al padre fallecido de la periodista.

Marcela Tauro recordó la impactante charla que tuvo con un médium

“Hice un vivo con un médium de Estados Unidos y me sorprendió, hasta pensé mal. Lo googleé y todo, pero mi papá aparece siempre. Cuando tuve a mi hijo, sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas. Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy”, manifestó este año la panelista en diálogo con Flor de la V en el programa Intrusos.

“Yo pensé que iba a sentir miedo con la charla. Pero al contrario, me dio más ganas de saber. Sobre todo por lo que me contó el médium del bebé. Me dijo que le tenía que poner un nombre. Y ahí aprendés un par de cosas. Hay que prender una vela para que eleven. Porque hay almas que no elevan, hay algunos que se quedan sufriendo. Hay gente que muere y por ahí no esperaba no morir. El alma queda. Su cuerpo se fue, pero el alma no sabe qué le pasó y no eleva”, detalló.

LA NACION

Temas Marcela Tauro