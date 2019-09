Millie Bobby Brown fue criticada por un tutorial sobre cómo se saca el maquillaje

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2019 • 10:06

Cada vez más famosas son tentadas para lanzar sus propias colecciones de ropa o líneas de belleza. Y ese es el caso de la actriz adolescente Millie Bobby Brown, quien representa una marca de cremas y maquillajes veganos, es decir, que no se testean en animales y no contienen ingredientes de origen animal. No obstante, esta semana la protagonista de Stranger Things tuvo que dar explicaciones sobre uno de los productos luego de hacer un tutorial en donde mostraba cómo era su rutina para sacarse el maquillaje.

En el video, que ya no se encuentra online, Millie Bobby Brown se aplicaba un desmaquillante en el rostro pero no parecía lo suficientemente efectivo. De acuerdo a los comentarios de sus seguidores, el producto no servía o ella no aplicaba la técnica correcta. "Aún tenés maquillaje en los ojos", "eso no sirve Milly", fueron algunos de los comentarios. Ante esto, la actriz decidió hacer un posteo en su cuenta de Instagram pidiendo disculpas.

"Todavía estoy aprendiendo la mejor manera de compartir mis rutinas a medida que voy conociendo mejor este espacio", escribió como descargo. "No soy una experta. Creí que esa noche, haciendo un video rápido replicando el proceso que yo hago iba a estar bien, pero eso no se transmitió. Entiendo y aprecio todas sus opiniones, por favor sigan compartiendo sus pensamientos conmigo y yo también lo haré", explicó y cerró la posibilidad de hacer comentarios en el post.