El presente profesional de Milo J está en un momento inmejorable. Después de alzarse con cuatro Latin Grammy y recibir dos nominaciones a los Grammy estadounidenses, el cantante de 20 años sumó otro hito a su trayectoria: debutó en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, con una emotiva interpretación de “Niño”. La canción, que acaba de ser distinguida como grabación del año por la Academia Latina, fue su carta de presentación ante una nueva audiencia que, luego de escucharlo, le regaló una cálida ovación.

“Nuestro próximo invitado recibió dos nominaciones a los premios Grammy esta mañana y ganó cuatro Latin Grammy la semana pasada”, anunció Fallon al músico argentino. “Para interpretar ‘Niño’, de su álbum La vida era más corta, recibamos a Milo J”, agregó, mientras todos en el estudio recibían al artista con un aplauso.

Con luces tenues y un árbol sin hojas como parte de la escenografía, Milo J interpretó “Niño” acompañado por una tecladista. Fue una presentación íntima, con su voz en primer plano y una canción de raíz folclórica que habla de la infancia, las ausencias y las heridas familiares.

Fallon no pudo ocultar su entusiasmo cuando la presentación del músico oriundo de Morón terminó. “¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico”, celebró el presentador entre los aplausos. Luego volvió a pronunciar el nombre del argentino y anunció que su gira por Estados Unidos comenzará en marzo.

El desembarco de Milo J en el célebre ciclo de NBC sumó su nombre a la lista de artistas argentinos que aprovecharon la invitación y convirtieron el evento en una vidriera para amplificar la llegada de su música: Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, CA7RIEL y Paco Amoroso y Bizarrap, entre otros. En su caso, la oportunidad llegó con una canción en español que expresa el rumbo artístico de su último disco.

Los Latin Grammy y una canción que le dio orgullo

Milo J tuvo una muy buena noche en los Latin Grammy CHRIS DELMAS - AFP

Antes del show de Fallon, el último evento que convirtió a Milo J en noticia fue su paso por la 27ª edición de los Latin Grammy el jueves pasado en Las Vegas. Su trabajo obtuvo cuatro reconocimientos: grabación del año por “Niño”, mejor interpretación urbana por su colaboración con Trueno y mejor álbum folclórico y diseño de empaque por La vida era más corta. Durante la gala, además, actuó junto a Gustavo Santaolalla y la murga uruguaya Agarrate Catalina.

“Niño es la canción de la que más orgulloso estoy”, expresó al recibir una de las estatuillas más importantes de la noche. Más tarde, frente a los medios, destacó el significado de que un chamamé lograra ese reconocimiento y reivindicó el lugar del folclore en su presente.

También se refirió al contenido de sus canciones y al de sus contemporáneos. Para el músico, tanto el trap como las expresiones folclóricas tienen una dimensión mucho más amplia: “Mi generación viene a dar un mensaje directamente político también”, sostuvo. Apenas unos días después, sumó las candidaturas a los Grammy por mejor álbum de rock latino o alternativo y mejor canción latina.

Una voz joven que encontró su camino en el folclore

Milo J en el Tini Desk Sony Music

Camilo Joaquín Villarruel, más conocido como Milo J, tiene 20 años y es del barrio San José de Morón. Su nombre comenzó a circular con fuerza en 2022 gracias a “Milagrosa”; al año siguiente, “Rara vez” amplió su público. Su voz grave y la sensibilidad de sus canciones pronto le dieron un lugar propio dentro de la escena urbana argentina.

La colaboración con Bizarrap en el EP En dormir sin Madrid y el lanzamiento de 111, su primer álbum, marcaron un 2023 decisivo. Con La vida era más corta, profundizó su acercamiento al folclore, una búsqueda que le permitió reunir a distintas generaciones de oyentes.

En mayo llevó ese repertorio al Tiny Desk de NPR, donde interpretó seis canciones junto a sus músicos y Agarrate Catalina. El pequeño escenario también tuvo marcas de su identidad: un mate, referencias a Mercedes Sosa y símbolos de Deportivo Morón. Ese mismo mes recibió el Gardel de Oro. Al conversar con LA NACION, explicó el lugar que ocupa la música en su vida: “Me salvó de no ser feliz”.