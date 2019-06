Milone y Oviedo: los detalles de la reconciliación de "las Cecilias"

La ex de Nito Artaza dio detalles de su actual relación con Cecilia Milone Crédito: Instagram

Cecilia Oviedo estuvo en Los ángeles a la mañana, por eltrece, para contar cómo transformó la relación con Cecilia Milone , del enojo al cariño. Recordemos que Oviedo fue pareja durante muchos años de Nito Artaza y tienen un hijo, Leandro. Allá por 2007 hubo un escándalo que las involucró a las dos y fue cuando surgieron rumores de infidelidad. Finalmente, Oviedo se separó de Nito, él tuvo varias idas y vueltas con Milone hasta que se casaron, en 2017.

" Tenemos un buen vínculo con Cecilia hace más de un año. Nunca me enojé con ella por haber tenido una historia con quien era mi marido. Cecilia no era la responsable de la crisis y ruptura. La transformación se dio a partir de indagarme un poco en mi interior. Hice una terapia que me ayudó a reflexionar y me hizo dar cuenta que mi matrimonio era un sistema vincular que no funcionaba. Con Nito hicimos un último intento porque había amor y apostamos a la familia. Y fundamentalmente por nuestro hijo", comentó Oviedo.

Ángel de Brito, intrigado, quiso saber cuánto tiempo le llevó esa transformación. "En 2014 empecé a digerirlo. Me recibí de astróloga y eso me enseñó a conocerme y a comprender mecanismos y patrones que ves en una carta natal. Todo ese trabajo interno me ayudó a comprender el contexto. Un día, en un cumpleaños de Leandro, llamé a Nito y los invité a que vinieran a casa; no pudieron porque estaban en Corrientes. Otro día le pedí a él el teléfono de Cecilia y Nito se asustó y no me lo dio. La ubiqué por Instagram, me llamó y fuimos a almorzar. Hablamos de todo, nos sacamos dudas y pude comprenderla porque sé de su amor, de su incondicionalidad. Se nos llenaron los ojos de lágrimas. Me emociona porque lo que nos pasó es genuino y es desde el amor. Hoy hay armonía familiar. La de ellos es una historia de amor como lo fue la de Nito conmigo. Son etapas de la vida".

¿Te pidió perdón?, preguntaron las angelitas. "Las dos sentimos que no daba el perdón porque no hay víctimas. Fue un sistema vincular en el que nadie tiene culpas. Fue un encuentro de las dos, y quiero destacarlo y agradecerlo. Le dije a Cecilia que lo que nos sucedió es algo sagrado y hermoso porque logramos algo lindo de un escándalo".

¿Cómo lo tomó Nito cuando se enteró? "Nito me llamó y me preguntó si era verdad que había almorzado con Cecilia y le dije que sí, que quería que todo estuviera bien. Y que también lo hacía por Leandro, para integrarlo a la pareja de ellos. Y se largó a llorar. Una vez estuvimos los tres cuando, en un ensayo, Leandro tuvo una contractura fuerte y lo llevaron a una clínica. Después me avisaron y los tres nos dimos un abrazo. Mi hijo trabaja con ellos en el teatro, en La jaula de las locas, haciendo las luces".

Los ángeles de la mañana también quiso tener la palabra de la Milone y Nito. "Lo celebramos en familia y hace ya un año que tenemos una buena relación con Cecilia. Es lindo que el cariño le gane a cualquier confusión que haya habido. Si queremos crecer, hay que intentar acercarnos, integrar", dejó en claro la Milone. Y Nito agregó: "Está bueno acercarnos y sanar por el bien de la familia, darle lugar al amor. Valoro esta relación de cariño y respeto, resolver las cosas del pasado, y siempre tengo que pedir perdón en estas circunstancias. Es mérito de la inteligencia de ambas para preservar la armonía de la familia".