Mimi Alvarado: “Por suerte, pude al fin salir de la Argentina”

Después de muchas dificultades, Mimi Alvarado logró viajar a su país natal, República Dominicana. Allí viven sus padres y sus hermanos. Y ella, que se estableció en la Argentina hace 16 años, no iba desde 2016.

“El 6 de marzo del año pasado terminó Confrontados, el programa donde yo trabajaba. Entonces saqué pasaje para el 12 de marzo, pero cerraron todo por la pandemia y no pude viajar” explicó en una entrevista con Fernanda Iglesias, en su programa radial Esto no es Hollywood. Y siguió: “Me tuve que quedar, hice algunas cositas, pero la pandemia y el encierro te juegan mucho la cabeza. También tuve problemas con mi DNI: después de tantos años de vivir en la Argentina, me trataron como si recién llegara y tuve que hacer el trámite de cero. Eso atrasó mucho todo también. Por suerte, pude al fin salir de la Argentina. Viajé muy relajada porque había tenido Covid hacía cuatro semanas, eso te da anticuerpos, entonces en un punto me sentí como ‘¡Wow!, está bueno esto, como sentir otras energías’, Vine y todo divino. Primero pasé por Miami y me sorprendió lo abierto que está todo. Y después llegué a Santo Domingo, donde está mi hogar.”

Mimi contó también que piensa quedarse bastante tiempo en su casa materna. “Tengo algunas cosas acá, con mamá, negocios y eso. Yo estudié periodismo, a mí me encanta la tele, aquí también lo podría hacer tranquilamente, porque mi papá trabaja en los medios, es un tipo muy conocido, pero tengo 16 años viviendo en Argentina… Es como que te acostumbrás. Yo tengo el corazón divido en dos y hoy en día sé que la cosa esta más complicada. En los programas de televisión no hay trabajo. Entonces yo me voy a quedar un tiempo acá, organizando cosas con mamá. Para volver necesito tener algo asegurado que me genere. Acá hoy yo estoy muy bien, por eso este año en la Argentina creo que no me ven, creo que no voy”, relató.

La primera vez que Mimi viajó a la Argentina fue de vacaciones, para visitar a su hermana que estaba estudiando Psicología en Buenos Aires. Le gustó y decidió quedarse. A los dos años conoció a Luciano el Tirri, expercusionista de Los Fabulosos Cadillacs y primo de Marcelo Tinelli.

Eso hizo que Mimi se hiciera conocida en los medios y empezara a trabajar como integrante de distintos programas de panel de la televisión y también como participante de ShowMatch, en el “Bailando por un sueño”. En ese contexto, se hizo público el romance, que sigue en pie, aunque él hace tres años se fue a vivir a Los Ángeles y desde entonces no volvieron a verse. Pero esa situación llegará a su fin pronto: el mes que viene volverán a encontrarse.

“Ahora viene a mi país, el 26 de septiembre”, contó Mimi. “Viene y se queda, porque mi hermana se casa, se queda para la boda y después yo voy a los Ángeles. Voy a estar yendo, viniendo, aquí y allá, tanteando”. Con respecto a la relación a distancia que tuvo con su novio, la panelista se mostró muy segura. “Yo siempre digo que lo que entienden dos, no hace falta que lo entiendan tres. Con Luciano nos conocemos bastante bien y es como si nunca se hubiese ido. A mí no me afectó la distancia, obviamente yo ahora tengo la cabeza más abierta, estoy más madura, no me gusta que me invadan, Luciano es un tipo súper tranquilo, cero invasivo, y por eso creo que seguimos juntos. Yo respeto sus tiempos, él respeta los míos, y tenemos proyectos a futuro entre los dos. Y eso es muy importante en la pareja. No hay un día que no hable con Luciano, hablo 10 mil veces al día. Él está en su mundito, yo en el mío, pero juntos. No hay celos, no hay preguntas incómodas. Yo salgo, él no sale, es muy sano, no toma alcohol y es un buen tipo, por eso lo elegí también. Catorce años de novia, es toda una vida, y él me dobla en edad”.

Por cábala, no quiso contar qué proyectos tiene con su novio, pero sí reveló que él volverá pronto a la Argentina. “Va a reencontrarse con su familia, que también lo extraña mucho”, dijo.

También, se refirió al comentario que hizo Marcelo Tinelli en ShowMatch sobre la venta de su cuenta de Twitter, un negocio al que se prendió también Pachu Peña. “Me causa mucha gracia, porque siempre agarra algo, a Marcelo no se le escapa nada, es increíble”, comentó entre risas. Y ante la pregunta de si efectivamente ella también había vendido su cuenta, aclaró: “Como le dijo Pachu a Marcelo, ‘¿Para qué te voy a mentir?’. Lo que pasa es que Twitter yo lo tenía de lujo, lo usaba para retuitear alguna frase y solo entraba para informarme, porque yo soy una persona que se tiene que mantener informada de lo que pasa, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Y Twitter es una buena plataforma para estar al tanto de todo. Pero había días en los que ni entraba. Me hicieron el ofrecimiento y la vendí. Luciano no la quería vender y yo lo convencí. Hicimos como Pachu. Lo único que yo no le creí a Pachu que va a donar lo del dinero. No le creo, realmente. Otra que la vendió fue Ivana Nadal, creo. Es que si no la tienes activa, es mejor venderla. No es tanto dinero, pero es en verdes”, finalizó.

