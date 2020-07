La actriz habló de una traumática experiencia de su adolescencia; "recuerdo todo como si fuera una película", aseguró Crédito: Instagram

La actriz Miriam Lanzoni sintió la necesidad de hablar de un episodio que, en sus propias palabras, todavía recuerda vívidamente, "como si fuera una película": una situación de acoso que involucra a una figura del medio artístico.

"Fue traumático", expresó Lanzoni respecto al hecho. "Yo tenía 19 años, recién llegada de Chaco. Una persona me ofreció una película y un guion, y yo caí", manifestó la exmujer de Alejandro Fantino, en diálogo con Juan Etchegoyen, por Radio Mitre.

Según contó Lanzoni, el hombre, de 50 años, la vio como una joven vulnerable que estaba intentando conseguir trabajo, lejos de su familia y amigos, y utilizó esa información para ofrecerle un papel en un film, haciendo abuso de poder y acosándola.

"Me decía que me veía potencial para protagonizar la película. Cuando me dio el guion, me quiso inducir a que yo lo tocara y lo acariciara. Fue horrible. Yo era una nena que no entendía nada de este medio. Una nena a la que le proponen su primer casting y está totalmente desprovista frente a un hombre de 50 años que está laburando en el medio", expresó Lanzoni, quien estuvo a punto de quebrarse a medida que avanzaba en su relato.

"Me dijo que me iba a ayudar pero que tenía que hacer esto otro [simular una secuencia de índole sexual]. Obviamente, no accedí. Trató de hacer como si fuese un casting", añadió, y brindó detalles sobre la situación que hasta el día de hoy no puede olvidar. "Me dice: 'Bueno, vamos a hacer una escena; yo entro, soy tu padrastro, me voy a acostar en una cama y estoy herido'", recordó Miriam. "Vino, se acostó, y me dijo: 'Me vas limpiando y en eso te confundís y me empezás a besar'", prosiguió la actriz, quien mencionó que el hombre intentó ensayar la secuencia sin su consentimiento. "Me dijo: 'Besáme'. Yo le contestaba que no. Ahí me dijo: 'Mirá que si no te animás acá, con los productores y toda la gente mirando va a ser difícil".

Lanzoni mencionó cómo, desde su ingenuidad, pensó que quizá un ensayo funcionaba de esa forma, hasta que quedó paralizada. "Cuando vio que no lograba lo que quería, se bajó los pantalones. Se puso nervioso (...) yo vivía con una amiga en ese departamento y él se dio cuenta y agarró la carpeta, que no era un guion, y se fue", recordó la actriz, quien agregó que se cruzó en reiteradas oportunidades con el hombre después del episodio.

"Me lo crucé mil veces. La primera fue en una cena después de una función de una obra de teatro, y él estaba con su esposa. Fue mirarlo y decirle: 'Hijo de p...'. A la media hora se fue, por miedo", concluyó.