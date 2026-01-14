Miriam Lanzoni: el brote de psoriasis que sufrió, la estafa que logró evitar y cómo fue el tratamiento que realizó

Hace algunos días, Miriam Lanzoni mostró en sus redes sociales la experiencia que vivió cuando tuvo un brote de psoriasis. LA NACION habló con ella para saber cómo vivió ese momento, cuál fue el tratamiento y cómo está hoy. La actriz dio detalles de su tratamiento y explicó cómo superó ese difícil momento.

-¿Qué te pasó?

-Tuve un brote de psoriasis antes de empezar a filmar y tuvimos que posponer la fecha de rodaje. También estaba convocada para hacer un musical que me tenía súper entusiasmada, y cuando iban a empezar los ensayos sucedió esto. Fue así, de un día para otro. Una noche me acosté sin nada y al otro día me levanté con un montón de manchas o lesiones, como las llaman. Y al otro día era una cosa insoportable, porque además me picaba, me molestaba, era muy incómodo. Y me asusté.

Miriam Lanzoni atravesó un difícil momento personal Miriam Lanzoni

-¿Tenías esa enfermedad o explotó el año pasado?

-Hace más de 20 años había tenido un brote, después de la muerte de mi abuelo. Y caí en una tristeza muy grande. Recién estaba llegada a Buenos Aires, y en ese momento no había la información que hay hoy, no tenía ni obra social, estaba sola. Me iba poniendo lo que me decían, porque tampoco tuve un diagnóstico. Iba al hospital, en el medio trabajaba haciendo promociones y como camarera en un bar. Fui curándome intuitivamente, también por haberme criado en un pueblo, con un abuelo medio chamán. Mi abuelo era de sanar con el amor, una persona muy de avanzada, muy intuitivo, vinculado a la naturaleza. De alguna manera me curé como los animales, que sanan solos.

–¿Y no volviste a tener un brote en todo estos años?

–Nunca más hasta mayo pasado, que me empezaron a salir estas lesiones y enseguida fui a mi médica de cabecera, Estefanía Char, que también cuida mi nutrición y mi salud. Soy una persona súper sana, no tuve gripe en mi vida, no sé lo que es estar enferma, ni jamás me duele la panza, ni nada. Me hizo estudios, aunque enseguida supo que era psoriasis y me derivó el dermatólogo, al doctor Daniel Galimberti, y empecé a hacer fototerapia y un tratamiento integral.

Miriam Lanzoni mostró las lesiones de su brote de psoriasis

-¿Estabas trabajando cuando tuviste el brote?

-Sí, estaba haciendo Nunca te fíes de una mujer despechada en teatro y era insoportable. Fueron varios meses de tratamiento. Fue un tiempo en que me metí para adentro. Lo necesitaba.

-¿Hoy seguís en tratamiento?

-Es una enfermedad que controlás, pero es un proceso. Es como si hubieras llegado a un límite y la piel se tuvo que defender. Es una reacción de tu piel cuando te bajan las defensas. En mi caso, me hicieron una biopsia y me dijeron que es psoriasis gota, aunque hay otros tipos de psoriasis. Te dan medicación y cremas, pero hay que bajar mil cambios. Porque fue eso lo que lo detonó. Hoy estoy bien, pero sigo con el tratamiento, porque eso está latente.

-¿Ya no tenés lesiones?

-No, no tengo más lesiones. Quedan unas poquitas, en realidad, y creo que están manifestando algo todavía. Me quedan cosas por trabajar. Lo positivo es que no me broté más. Porque lo que me pasaba antes es que bajaba el brote y con cualquier situación de estrés me volvía de nuevo. Volvía como a foja cero.

Miriam Lanzoni tiene varios proyectos profesionales para este año Miriam Lanzoni

-¿Detectaste qué fue lo que te detonó el brote?

-Sí, sí. Fueron situaciones límites personales. Lo tengo recontra detectado. Hay cuestiones que tengo que trabajar, cosas que erradicar. Tuve momentos de mucha angustia, de mucha desesperación. Me daba mucha vergüenza que me vieran brotada. Me aplicaba corticoides que tienen efecto rebote y al otro día era un monstruo. De verdad la pasé muy mal. Había lesiones que no tenía cómo disimular y uno se desespera. Ahí fue que tomé la decisión de bajarme del musical y de posponer la película porque eso me ponía más presión y era peor. Me generaba más angustia. Un día hasta se me pusieron los ojos eyectados. Y algunas noches tuve que dormir envuelta en film porque usaba una crema muy oleosa y al dormir se me salía. Entonces me envolvía en film para que hiciera efecto. Pasé noches sin dormir porque me picaba, me rascaba y era peor.

-¿Fue un año difícil el 2025?

-A pesar de todo no lo tomo como un año difícil. Mis piernas siempre me gustaron mucho, son muy lindas y muy llamativas, muy torneadas. Y tengo muy buena piel, por eso esto fue un gran golpe. No me animaba a mostrar nada. Y yo hago mucho el ejercicio de hablar con lo que me molesta, entonces la senté enfrente mío (a la psoriasis), le pregunté qué quería y le dije que la esperaba en la esquina para cagarla a trompadas. Todo lo pongo en un lugar lúdico porque me ayuda. Siempre me tomo las cosas con humor. Me puse un shortcito mega cortito, aunque tuviera vergüenza porque estaba muy brotada, y salí a pasear a mis perras. Ese día yo me dejé brotar. El día que la enfermedad perdió fuerza y que la enfrenté con coraje, dejé de brotarme. Dejó de ser difícil, traumático, porque mi valor personal no pasa por unas manchas en la piel. Hablo de esto porque me escribe mucha gente y me cuenta que la pasa mal. Hoy me siento con mucho más valor, hasta con un valor agregado, y muchísimo mejor que antes. Y quiero aclarar algo porque me lo preguntan mucho. Hay una mujer que se dice médica, del interior, y asegura tener una cura secreta para la psoriasis. Y tal cosa no existe. En la desesperación le escribí.

"Me sorprendió la cantidad de gente que padece psoriasis, es muy desesperante, baja la autoestima", comenta Miriam Lanzoni Miriam Lanzoni

-¿Y te estafó?

-Enseguida me pasó un número de cuenta, me pidió un millón de pesos, sin diagnóstico, sin fotos, y cuando le empezás a preguntar qué tiene la crema que te da, se enoja y te bloquea. Pone mucha publicidad en redes y es una mentira porque no hay cura secreta. Esto requiere de un diagnóstico y de un tratamiento integral. Nadie te puede ofrecer una crema, pedirte plata y decirte que eso es una cura mágica, porque es mentira. Me sorprendió la cantidad de gente que lo padece, es muy desesperante, baja la autoestima, es espantoso labures en lo que labures. Por más que te maquilles te sale en el cuello, en los brazos, estás incómoda, te pical, te duele, la gente te mira mal. Es horrible.

-Cambiando de tema, ¿estás en pareja?

-No, estoy bien, muy bien.

-¿Tenés proyectos?

-El 2026 viene con mucho laburo. Estoy en la preproducción de una película, una copoducción con México que se llama Corazón a la mexicana, y es una comedia romántica hermosa de la cual soy guionista y productora también. Y hay otra película para la segunda mitad de año, una comedia para filmar en Buenos Aires. Estoy muy contenta porque llevo ya mucho tiempo trabajando con contenidos propios. Mi primera peli, Partida, está en Prime Video. Y voy a hacer teatro en el Premier, una obra que se llama Mabel y es de Hernán Krasutzky, con quien ya hicimos Nunca te fíes de una mujer despechada. No puedo contar quién es la otra actriz que me acompaña todavía, pero es espectacular. Es una comedia preciosa, cruda, con mucha añoranza.

Miriam Lanzoni en la premiere de su película, Partida, en septiembre de 2023 Raquel Flotta Prensa & Comunicaciones

-Sos una actriz que se caracteriza por autogestionarse…

-Sí, mi carrera fue siempre así. Es algo que me sale naturalmente. La primera obra de teatro que hice en Buenos Aires fue en cooperativa y también me formé de esa manera en Chaco, donde hago teatro desde los 15 años con un grupo con el que viajábamos a todo el interior y era de autogestión. Me gusta porque abajo del escenario se construye lo de arriba y es cíclico y uno se retroalimenta del otro. Trabajé mucho en el teatro off, todo con autogestión. La primera obra más comercial que hice fue en Pinamar, en el verano de 2006. Yo era productora y escenógrafa y a la tarde salía a vender entradas a la playa. Me acuerdo que quise estrenar en Mar del Plata, pero no me daban sala y busqué hasta que apareció el Teatro Municipal de Pinamar.

-¿Estuviste de vacaciones en tu Chaco natal?

-Si, fueron como vacaciones entre comillas, porque con mi familia tenemos unas cabañas en Paso de la Patria (Corrientes), Recanto del Paraná. Lo llevan adelante mi papá y mi mamá y mi hermana y mi cuñado, pero yo tengo mi aporte también. Fueron muy lindos esos días en familia.