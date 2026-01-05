Miriam Lanzoni habló de su enfermedad: “Sentí mucha vergüenza de que me vieran en esta versión”

Con la llegada de 2026, muchas personas aprovecharon para contar cómo fue el año que dejaron atrás. Así lo hizo Miriam Lanzoni, quien compartió un balance del 2025 en sus redes sociales y reveló que tuvo psoriasis durante varios meses, lo cual afectó gran parte de su vida diaria, obligándola incluso a desistir de proyectos laborales por la enfermedad. “Sentí mucha vergüenza de que me vieran en esta versión”, señaló al publicar un video con las impactantes imágenes de cómo le quedó el cuerpo al transitar esta afección.

“Balance 2025: no existe fuerza más poderosa que la verdad. Me pasaron muchas cosas espectaculares este año, fiel a mi estilo busqué siempre la excelencia en todo, amé, reí, lloré mucho, me frustré, me emocioné. Pero hubo algo muy significativo, una señora psoriasis”, empezó la actriz su relato en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 430 mil seguidores.

La actriz se confesó ante sus seguidores

La expareja de Alejandro Fantino contó detalles escabrosos de su duro proceso atravesando la enfermedad que afecta la piel. “Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía. Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión”, afirmó.

A pesar de los momentos difíciles que atravesó por la psoriasis, la actriz decidió “agradecer” lo sucedido en el 2025. “¿Y saben qué? Hoy es lo que más agradezco de este 2025. Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen disfrazadas de ogros que asustan. Me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regaló autoconocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable. Me hizo reconfirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo por unas manchas ni por nada", sostuvo la artista, que integró la obra Nunca te fíes de una mujer despechada.

Lanzoni mostró a sus seguidores las marcas de la psoriasis en su cuerpo

Miriam comentó que la enfermedad tuvo mucho que ver con el estrés que sufrió este año y con ciertos episodios de salud mental. “Mi tipo de psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue reaprender muchas cosas fabulosas. De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo. A las cabezas dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma”, explicó.

Por último, agradeció a la médica Estefanía Char por el tratamiento de la psoriasis. “Un capítulo aparte para mi doctora, que no solo me acompañó con los mejores tratamientos y complementos para curarla, sino por su humanidad y amor. Sos lo máximo. Te conocí para cuidar mi estética y sos la guardiana de salud, y me haces mejor persona. Crack, número uno”, la elogió Miriam a la profesional.