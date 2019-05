Mirta Busnelli contó que Anita Pauls toma ayahuasca: "Le hace bien"

La actriz dijo que su hija experimentó con la bebida indígena y que los resultados fueron positvos Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

No hay dudas de que Mirta Busnelli es una madre moderna. Así lo demostró en una entrevista con la revista Pronto en la que contó que su hija, la actriz Anita Pauls, toma ayahuasca sin escandalizarse. "Ella cada tanto se reúne y hace esa experiencia con otra gente. Le hace bien", dijo.

La joven de 31 años, que hoy forma parte de la tira Argentina, tierra de amor y venganza (ElTrece), se animó a probar la bebida indígena que produce efectos alucinógenos y su madre, que al principio temió por su salud, terminó estando de acuerdo: "Averigué y no es para nada nociva. Hay que estar preparado para hacer ese ritual y yo no lo haría porque por ahí te produce un mambo que te descoloca psicológicamente. Al principio sí estaba asustada porque no sabía qué peligro corría. Pero cada vez que venía de ahí, estaba muy bien", agregó.

Luego, cuando le preguntaron si ella se animaría a vivir la experiencia, dijo: "Sí, te juro que sí pero no lo hago porque no estoy en condiciones de hacerlo. Tengo miedo porque a veces la gente vomita un poco y me dan miedo esas cosas digestivas".