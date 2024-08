Mirtha Legrand bromeó con su futuro título Honoris Causa de la UBA: “Desde ahora me llaman Doctora”

Escuchar

Dentro de poco, Mirtha Legrand podrá presumir de un nuevo título: según contó la diva en su programa de El Trece, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregará el título de Doctora Honoris Causa en el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine que organiza esa casa de estudios. El evento tendrá lugar del 15 al 22 de octubre y también será homenajeado, a 30 años de su muerte, el director Daniel Tinayre, otra de las grandes figuras del cine nacional y el eterno amor de Legrand.

Mirtha utilizó los primeros minutos de su programa para compartir la gran noticia con sus seguidores y, por qué no, hacer un chiste al respecto. Luego de mostrar su look -un vestido en color plata de tul y encaje, bordado con cristales de Iara-, se sentó en su escritorio y reveló la gran novedad.

“E s un orgullo para mi contarles que la universidad de Buenos Aires me otorgará la distinción Honoris de más alta jerarquía en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional ”, le contó Legrand a su público.

Luego de una merecida ovación, la Chiqui sonrió, levantó su mano derecha y enfatizó: “ Desde ahora me llaman Doctora. Doc-to-ra . La Doctora Mirtha”, pidió, y soltó una risa cómplice. “Este honor lo comparto con ustedes, que me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más amo durante tantos años”, cerró, y agradeció.

Daniel Tinayre y Mirtha Legrand en una postal del 83 Archivo LA NACION

Con un gran ramo de rosas rosas frente a ella, Legrand hizo una aclaración: contó que su larga trayectoria está compuesta por más de 30 protagónicos en la gran pantalla. “32, 33 debo tener. Siempre me olvido de una que no sé cuál es”, confesó. Luego leyó la dedicatoria del arreglo floral. “Felicitaciones por el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El verdadero honor será nuestro al recibirla como la gran estrella de nuestro próximo festival de cine FIC-UBA. Con agradecimiento, cariño y admiración, Ricardo Alfonsín hijo”.

“¡Qué lindo! ¡Qué honor! Cuando me dijeron yo dije ´¿Yo doctora? ¿De dónde doctora? ‘Honoris causa´, me dijeron, y me explicaron por qué. Hay una sección de cine en la Universidad. Por eso”, explicó.

Una estrella indiscutible para el festival

Los martes orquídeas, la película que catapultó a la fama a Mirtha Legrand Archivo

En la página web del FIC.UBA no solo aparece la noticia: también se resalta la figura de Legrand y su aporte a la historia de la cultura argentina, donde “fue la estrella favorita de los directores más significativos de la época industrial, como Mugica, Amadori, Christensen, Saslavsky, Klimovsky, Schlieper, Demare y Tinayre”. “En casi tres décadas en las que trabajó a las órdenes de los más grandes, actuó en 36 largometrajes entre los que se destacan Safo, historia de una pasión, La pequeña señora de Pérez, El retrato, La patota y La cigarra no es un bicho, entre otras”, destaca el portal.

“De la gran pantalla a batir récords de audiencia y vigencia como conductora, su vida y obra no necesitan presentación, pero sí un reconocimiento especial del mundo del cine al que tanto aportó. Además, Legrand será la figura central del homenaje del FIC.UBA al director Daniel Tinayre –de quien fue mujer y musa y con quien formó una recordada dupla creativa– a treinta años de su muerte”, cierra el texto.

El Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) es un evento organizado por la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido.

Héctor Olivera, homenajeado por La Patagonia rebelde Giovanni Sachetto / Pantalla Pinamar

Este año, además de Legrand, recibirán el Doctorado Honoris Causa dos figuras más: Héctor Olivera, en el marco del aniversario número 50 del estreno de su clásico La Patagonia Rebelde (1974), y la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi, quien será la estrella internacional invitada. Las tres personalidades serán condecoradas el martes 15 de octubre a las 18.00 en el Aula Magna de la FADU durante la ceremonia de apertura de la segunda edición del Festival.

