Romay confiaba en que Legrand podía tener una gran carrera en política Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2019 • 23:21

La mesa de Mirtha Legrand del sábado por la noche dejó un dato que pocos conocían y que tiene que ver con un fallido acercamiento de la diva al mundo de la política. Invitada al programa, la socióloga y consultora de opinión pública, Graciela Römer, reveló esa inesperada información.

Mientras hablaba sobre la imagen de los políticos y su posibilidad de ganar o no la elección, la profesional le consultó a Mirtha si podía contar una vieja anécdota que la involucraba a ella y a Alejandro Romay , el histórico director de canal Nueve en los mejores años de esa señal, entre los 80 y comienzos de los 90.

Römer sorprendió a los presentes al recordar que "Romay quería 'candidatear' a Mirtha como intendente de la Ciudad de Buenos Aires". "Ella era su candidata y, por ese motivo, me pidió que hiciera un encuesta", dijo la socióloga. Y, entonces, reveló cuáles fueron los resultados: "Mirtha tenía una altísima imagen, pero como política no funcionaba".

Así fue que no se concretó la carrera de la diva en el mundo político, aunque Mirtha no manifestó ningún tipo de arrepentimiento al respecto. Como conclusión, Römer reflexionó: "Está tan desprestigiada la política que hubiera tirado abajo toda su trayectoria e imagen. En general, no les ha ido bien a quienes pasaron del mundo profesional a la política".