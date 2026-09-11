Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva
El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y que recibe visitas de amigos y familiares
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Luego de permanecer internada durante varios días en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, según informó este viernes la institución a través de un nuevo parte médico. La conductora permanece bajo seguimiento profesional y, de no mediar cambios, el sanatorio volverá a informar sobre su estado de salud el próximo lunes.
En el nuevo comunicado, fechado este 11 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, señalaron: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.
Además, desde la institución precisaron que la Chiqui “está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y que agradece “todas las muestras de cariño”.
“Informaremos por este medio y, de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, concluye el texto.
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