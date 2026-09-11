Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva

Luego de permanecer internada durante varios días en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, según informó este viernes la institución a través de un nuevo parte médico. La conductora permanece bajo seguimiento profesional y, de no mediar cambios, el sanatorio volverá a informar sobre su estado de salud el próximo lunes.

En el nuevo comunicado, fechado este 11 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, señalaron: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

El nuevo parte médico difundido este viernes por el Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio y recibe visitas de familiares y amigos. El próximo comunicado, de no mediar cambios, será emitido el lunes

Además, desde la institución precisaron que la Chiqui “está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y que agradece “todas las muestras de cariño”.

“Informaremos por este medio y, de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, concluye el texto.

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