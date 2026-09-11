Saltar al contenido principal
LA NACION

Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y que recibe visitas de amigos y familiares

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según el último parte médico, evoluciona favorablemente, recibe visitas de amigos y familiares y permanece bajo seguimiento profesional
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Según el último parte médico, evoluciona favorablemente, recibe visitas de amigos y familiares y permanece bajo seguimiento profesionalgentileza

Luego de permanecer internada durante varios días en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, según informó este viernes la institución a través de un nuevo parte médico. La conductora permanece bajo seguimiento profesional y, de no mediar cambios, el sanatorio volverá a informar sobre su estado de salud el próximo lunes.

En el nuevo comunicado, fechado este 11 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, señalaron: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

El nuevo parte médico difundido este viernes por el Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio y recibe visitas de familiares y amigos. El próximo comunicado, de no mediar cambios, será emitido el lunes
El nuevo parte médico difundido este viernes por el Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio y recibe visitas de familiares y amigos. El próximo comunicado, de no mediar cambios, será emitido el lunes

Además, desde la institución precisaron que la Chiqui “está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y que agradece “todas las muestras de cariño”.

“Informaremos por este medio y, de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, concluye el texto.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Gwyneth Paltrow reveló qué fue lo más difícil de su ruptura con Brad Pitt
    1

    Gwyneth Paltrow reveló qué fue lo más difícil de su ruptura con Brad Pitt: “Una vergüenza extra”

  2. Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor
    2

    Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor

  3. Las vacaciones de Ana de Armas con su nuevo novio: paseos en yate, salidas gastronómicas y una compañía especial
    3

    Las vacaciones de Ana de Armas con su nuevo novio: paseos en yate, salidas gastronómicas y una compañía especial

  4. El mal momento de Nicolas Cage: parte de su lujosa mansión en Malibú fue “devorada”
    4

    El mal momento de Nicolas Cage: parte de su mansión valuada en 10,5 millones de dólares fue “devorada”