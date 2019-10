"Me daba tanto placer cuando venía al programa" dijo Mirtha sobre Cacho Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

20 de octubre de 2019 • 01:49

"Murió en una Buenos Aires de llovizna y frío como cantaba en 'Café la humedad'", leyó Mirtha Legrand al iniciar su programa de los sábados por la noche. "Hincha fanático de San Lorenzo, tenía 77 años. Mis condolencias a Marina Rosenthal Cabrales, que lo acompañó hasta el final, y a todos sus amigos. Realmente un porteño de ley. Me da tanta pena que se haya muerto Cacho, era un ser tan adorable", continuó.

Luego, miró a cámara y rememoró la más reciente visita que hizo el artista a su programa: "La última vez que vino ya no caminaba mucho y antes de salir al aire estaba sentado. Pero quiero que sepan que cuando entró al estudio, que todavía no estábamos en el aire, recibió un aplauso cerrado, como él se merecía. Cachito, todo nuestro amor para vos, querido. Hace años que venía luchando, pero sobrevivió los años que sobrevivió gracias a su mujer, que lo cuidó muchísimo y se ocupo de él. Me daba tanto placer cuando venía al programa".

Cacho Castaña falleció el 15 de octubre último. En sus últimos años, el músico tuvo serios problemas de salud por lo que fue internado en diversas oportunidades. La comunidad artística y figuras de la política y otros medios se expresaron con dolor ante la muerte del cantante.

Luego de dedicarle ese momento a Cacho, Mirtha también se despidió de Marcelo Zlotogwiazda. El reconocido periodista murió también el 15 de octubre debido a una prolongada enfermedad. En su saludo, Legrand expresó: "Mis condolencias para la familia del periodista Marcelo Zlotogwiazda, un hombre que hizo del periodismo una pasión y murió trabajando hasta último momento, a pesar de la gravedad de su enfermedad. Zloto, como le decían, un gran periodista".

Legrand también le dedicó unas palabras a Marcelo Zlotogwiazda