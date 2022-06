Mirtha Legrand reveló que mantiene una muy buena relación con Gonzalo Valenzuela: “Nos mandamos WhatsApp”

Este fin de semana, Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Gonzalo Valenzuela; el papá de sus dos bisnietos Silvestre y Alí. Tras aclarar que con el ex de Juanita Viale tiene una muy buena relación, la conductora confirmó que vuelve a la televisión aunque no reveló en qué canal.

“Es un trabajo magnifico, muy difícil lo que hacen, pero están maravillosos todos”, dijo Mirtha Legrand ante la prensa después de ver Closer, la obra protagonizada por Gonzalo Valenzuela, Carolina Peleritti, Juan Gil Navarro y Sofía Gala.

En el saludo final de la función, la diva le había dedicado unas emotivas palabras a todo el elenco y en especial a Valenzuela, a quien se refirió como “un padre de mi familia”.

“¿Tiene buena relación con él?”, le preguntó a la salida el cronista de Socios del espectáculo en referencia al ex de su nieta. “Sí, muy buena. Nos mandamos WhatsApp. Hablamos de los chicos cuando él viene a Buenos Aires”, contó.

Tras advertir que ella es “muy whatsappera”, la famosa conductora reveló a qué hora suele mandar mensajes: “ A las 3, 4 de la mañana. Despierto a todos mis amigos” , expresó con picardía.

A pesar del frío, Mirtha no quiso perderse la oportunidad de disfrutar de una noche de teatro The Grosby Group

Respecto a su vuelta a la televisión, la conductora confirmó que será muy pronto aunque no reveló en qué canal. “¿Hay chances de quedarse en eltrece?”, le preguntó el movilero. “No sé todavía. No lo puedo decir, puede ser” , lanzó con tono misterioso. Lo que sí aclaró es que su vuelta va a ser en la pantalla chica y no en la plataforma de YouTube como su nieto, Nacho Viale, había insinuado en caso de no cerrar con ningún canal.

Tras advertir que la tele de hoy está muy “zafada”, Legrand opinó del nuevo formato con el que Marcelo Tinelli vuelve a partir de julio. “Me parece muy bien. Tiene que renovarse. ‘Todos menos yo!”, bromeó antes de asegurar que no se pierde nada y que “ve todo”.