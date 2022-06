Julieta Ortega recordó su infancia y sorprendió al revelar cuándo vio por primera vez un show de su papá, Palito Ortega

En la noche de ayer, Palito Ortega fue el protagonista de un show sinfónico en el Teatro Colón, en el marco del Festival Únicos. Entre los espectadores se encontraban algunos de sus hijos, entre ellos Julieta Ortega, quien días atrás contó cómo es la experiencia de ser hija de una de las grandes estrellas del país.

Invitada al programa Es por ahí (América), la actriz se refirió a los tiempos de su infancia, cuando su papá y su mamá, Evangelina Salazar, vivían el éxito en pleno auge de la carrera del artista y estaban expuestos a una descomunal exposición mediática .

“Cuando era chica, mi papá no salía a la calle, no caminaba por la calle nunca, porque no podía”, contó la expareja de Iván Noble y reveló que el cantante solo pudo empezar a frecuentar espacios públicos en tiempos más recientes.

La fama del artista era tal que rara vez podía circular libremente con su familia, instalada en Miami, para poder llevar adelante una vida más normal. “Yo lo vi en una plaza por primera vez con mi hijo. Él no nos llevaba a lugares públicos. Era otra época, no había tantas figuras. Él era una figura muy grande en un momento en el que no abundaban”, explicó Ortega en el programa que conduce Julieta Prandi, actualmente en pareja con su hermano Emanuel.

“Ayer fui a la casa de mis papás y vi fotos de ellos en medio de multitudes, rodeados de policías. Eso ya no existe. Todo es otra cosa, las estrellas también. Era una época particular, los casamientos medían 50 puntos de rating”, recordó la actriz haciendo alusión a la boda de sus padres.

Julieta también contó que su vida era “bastante atípica, aunque tuvo más ventajas que desventajas”, señaló. “La desventaja es que heredás todo, el amor y la antipatía que puede tener alguna gente por tus padres. Hay gente que me va a ver al teatro y solo me habla de mi papá, o me recuerdan el casamiento, me miran con un amor que siento que no es hacia mí sino hacia mi historia” , valoró.

Conocida asimismo por sus opiniones a favor del feminismo, la actriz también reveló que hoy en día se siente identificada con su mamá en distintos aspectos de lo cotidiano. Sin embargo, aclaró: “Yo tengo un estilo muy distinto, crecí mirando más a Ana María (Picchio, su madrina) porque era actriz y yo ya sabía que quería ser actriz. Nunca soñé con tener muchos hijos”, confesó.

El pasado domingo, coincidiendo con el Día del Padre, Julieta se unió a los saludos que los famosos dedicaron a sus progenitores compartiendo una imagen de ella y del cantante de “Yo tengo fe” fundidos en un tierno abrazo.

“Estoy muy nerviosa porque está por empezar el show de mi papá. No la estoy pasando para nada bien”, expresó asimismo la actriz ayer a través de las redes sociales minutos antes del comienzo del recital que el músico de 81 años dio en el gran coliseo argentino.

Frente a su rol como hija, Julieta ha compartido en diversas ocasiones cómo asume ella la maternidad. La actriz estuvo en pareja con Iván Noble entre el 2002 y 2009 y, fruto de esa relación nació Benito, quien hoy tiene 16 años. Como toda madre, la crianza de un adolescente es todo un desafío y hay que enfrentarse diariamente a los cambios de humor, la difícil comunicación y la lucha contra la tecnología.

En diálogo con la revista Para Ti, la protagonista de Un gallo para Esculapio repasó recientemente los aspectos que considera más difíciles de la cotidianeidad con su hijo y aquellas cosas en las que se encuentra reflejada en él.

“Siempre pienso que cada etapa tiene sus beneficios. Hoy puedo decir que tengo una independencia ganada: Benito se despierta solo para ir al colegio y se va en colectivo, no tengo que subirme al auto a las 7 de la mañana para llevarlo”, contó. “Cuando yo tenía su edad recuerdo lo mucho que quería encerrarme sola en mi habitación y estar lejos de mi familia. También tenía esa sensación de que todo lo que opinaban mis padres estaba mal y lo aburridos que eran sus comentarios”, reconoció.

Benito es el único hijo del músico y la actriz. Rodeado de las canciones de su padre y de su abuelo, y las obras de su madre, lo describen como un hábil jugador de fútbol e hincha fanático de Boca.