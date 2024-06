Mirtha, sin filtro: de las críticas al chaleco de Alfredo Leuco al comentario sobre el plato “millonario” que comieron sus invitados

Escuchar

Mirtha Legrand parece haber encontrado en sus comentarios filosos, en sus preguntas sin vueltas y en el detrás de escena de su día a día el condimento perfecto para su programa, La noche de Mirtha Legrand. Esta vez, la diva de la televisión argentina no solo le mandó una indirecta a Lionel Messi para que se sentara en su mesa sino que, además, habló del plato “millonario” con el que agasajó a sus invitados, reveló con quién chatea a la madrugada y sorprendió a Alfredo Leuco con un comentario directo: “Usted se pone un chaleco que no me gusta nada”, le dijo al periodista.

A la espera de Messi

La primera perlita de la velada ocurrió apenas comenzó el programa. Sentada en su escritorio, con sus clásicas fichas ayuda memoria en la mano y antes de leer sus clásicas publicidades, la conductora aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje al capitán de la selección argentina de fútbol campeona del mundo. “El lunes cumple 37 años Leo Messi ¡Feliz cumple!”, comentó la Chiqui. Sin embargo, de inmediato llegó el divertido reproche cargado de esperanza: “¿Cuándo vas a venir, Leo? Te estoy esperando”, disparó. “Te estoy esperando, Leo. Te estoy esperando. Conociste a toda mi familia”, cerró el mensaje Legrand.

Un plato “millonario”

La Noche de Mirtha StoryLab

Otro divertido momento de la velada tuvo lugar cuando Jimena Monteverde ingresó al estudio para presentar el plato principal que Mirtha y sus invitados -el periodista Alfredo Leuco, la actriz María Fernanda Callejón, la bailarina y productora Noelia Marzol y el periodista y conductor de TV Leandro Chino Leunis- degustaron.

“Tenemos un lomo con una salsa de…” arrancó su descripción la cocinera, pero no pudo terminar la frase. “Chicos”, advirtió Legrand dando golpecitos en el borde del plato con su dedo índice. “Esto es millonario, lo que van a comer”, remató, ante la sorpresa de todos. “La carne está carísima”, acotó Callejón. Así, con un comentario velado, la conductora habló de los precios de los alimentos en el país.

Charlas nocturnas

“Me dijo María Belén Ludueña que suelen chatear bastante”, le preguntó en un momento de la noche Leunis a Legrand, y la diva no dudó en compartir con sus invitados y con el público sus costumbres noctámbulas. “A las dos, tres de la mañana. A las cuatro, sí”, respondió la Chiqui, y confirmó así la información de su colega. “Después duermo hasta las once, más o menos”, aclaró luego. “A esa hora nadie me molesta, estoy tranquila, estoy escuchando radio, que me gusta mucho. Yo leo dos diarios por días, y a veces no termino de leerlos, entonces aprovecho la noche”, reveló.

“Hay algo que quiero destacar de vos y es que siempre le constestás a la gente”, resaltó Callejón. “No me alcanza el tiempo”, se lamentó Legrand. “No es fácil para una señora grande aprender todo de la tecnología. Pero mando WhatsApp a mis amigos, a mi familia. Me mandan. Me ´wasapeo´ con Susana Giménez a las dos, tres de la mañana. Me escribe muchísima gente, me invitan mucho y tengo gente con quienes me escribo, pero no conozco. Siempre educados, amorosos, cariñosos. Estoy pasando una época muy feliz de mi vida. Me siento muy querida”, confesó.

Luego del momento emotivo, Mirtha dejó en evidencia a su producción. “Ahí hago los PNT”, dijo con la mirada puesta en la cámara en relación a las publicidades que le pedían hacer. “Estos no tienen corazón. Me están diciendo ´el PNT, el PNT´, no tienen corazón. ¡Qué produzca!”, disparó entre risas.

Una prenda para el olvido

Alfredo Leuco -sin chaleco-, el Chino Leunis, Noelia Marzol y MAría Fernanda Callejón, los invitados de Mirtha StoryLab

A lo largo de la velada, y entre tema y tema, Legrand mostró su descontento con el habitual look que Alfredo Leuco elige para su programa de televisión, El diario de Leuco, en LN+. “Alfredo está en su mejor momento”, señaló Leunis cuando la conductora adelantó que todos iban a mostrar sus outfits al final del programa. Mirtha, fiel a su estilo, no solo no coincidió sino que, además, fue un poco más allá. “Ah pero Alfredo se pone unos chalecos que no me gustan nada”, confesó. “Se tenía que decir, y se dijo”, reaccionó Callejón, mientras el resto de los invitados soltaron una carcajada. “Hoy iba a venir con chaleco y dije ´no, para qué la voy a hacer enojar´”, confesó el periodista. “De paso les digo ´chaleucos´”, agregó divertido el entrevistado.

