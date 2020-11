Carolina Pacheco demandó a Miss Bolivia: "Me echó después de parir" Crédito: Instagram

María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, enfrenta una situación legal con Carolina Pacheco, una exintegrante de su banda que la demandó en la Justicia por haberla despedido luego de convertirse en madre. Si bien la denunciante primero habló en redes sociales, este mediodía dio su testimonio en Los ángeles de la mañana.

"Finalmente la denuncia contra mi empleadora ingresó, arranca el extenso tramo final. En 2018, luego de parir, sin aviso ni arreglo, recortó mi trabajo hasta hacerlo desaparecer. Después de diez años de ser la voz a su lado. Sin saber, entrené a mi reemplazo", escribió la corista indignada en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, esta mañana mientras trataban el tema en LAM, Pacheco -que trabajó durante 10 años con la banda y viajó por todo el país hasta su embarazo- volvió a hacer referencia al tema y explicó en detalle cómo sucedieron los hechos. "Me dejaron sin trabajo sin ningún aviso. Siempre traté de hablar del tema antes de parir. A pesar de que siempre preguntaba cómo íbamos a hacer nunca se resolvía, ni el manager ni ella me contestaban. No sé de quién dependía esa decisión pero nunca se resolvió", relató la corista a través de un mensaje de Whatsapp enviado a una de las panelistas del ciclo.

"Empecé a entrenar a una chica para dejarla. Yo seguí trabajando hasta un 30 de mayo y parí un 27 de junio de 2018. Obviamente no tuve ningún tipo de licencia paga ni nada a pesar de que yo trabajaba un montón de horas por mes y teníamos un ritmo bastante ajetreado", reveló molesta. Y si bien advirtió que durante el embarazo la trataron "súper bien", las cosas cambiaron repentinamente con su maternidad.

"Me re cuidaron siempre por eso fue inesperado cuando después no me llamaron mas. Cuando pedí volver me dijeron que querían la misma corista para los viajes que para Capital, y que no me iban a dar ningún trabajo hasta que no me reincorpore del todo, lo cual significaba dejar a mi hijo en Buenos Aires recién parida porque no querían que lo lleve a los viajes", explicó.

Tras asegurar que nadie se comunicó con ella para explicarle la situación o llegar a algún tipo de arreglo, expresó: "El tema es que nadie me avisó nada, no hubo ningún tipo de arreglo, fue una desprolijidad total. Pusieron a otra persona ahí como si yo no hubiera estado comprometida con el proyecto. Es mucho más complejo el tema. La demanda ya está puesta", remató dando a entender que llegará hasta las últimas consecuencias.

LA NACION intentó comunicarse con el entorno de Miss Bolivia y aun no ha recibido una respuesta.

