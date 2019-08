Mora Godoy, en el marco de ShowMatch, debió asegurar que no provocó ningún tipo de conflicto entre Claudio Caniggia y su esposa Crédito: LaFlia

La bailarina Mora Godoy fue entrevistada por Pablo Sirvén en el marco de su ciclo Hablemos de otra cosa, emitido en LN+. A lo largo del diálogo, la artista habló sobre su profesión y reflexionó, no solo sobre el mundo del baile, sino también sobre su vida personal, amorosa y la relación con su hija.

"No tengo novio, no tengo relaciones hipócritas" 00:49

En más de una oportunidad, Godoy tuvo que enfrentar rumores de noviazgo que la vinculaban con distintos hombres. Y, sin miedo a hablar sobre su vida íntima, ella contó que está soltera, y expresó que no puede "prometerle a otro lo que ella no puede dar". Así, ratificó: "No tengo novio, no tengo relaciones hipócritas". Por ese motivo, y por la importancia que le da a vivir con libertad, es que no está entre sus prioridades formar una pareja.

"La mujer nunca era cabeza de compañía" 00:55

A pesar de ser una de las bailarinas más destacadas del país y del mundo, Godoy no estuvo exenta de enfrentar prejuicios de género, lo que la obligó a luchar mucho más de lo que lo hicieron sus pares masculinos. Y, según expresó, en el circuito del tango el lugar de la mujer también está supeditado a las decisiones de los hombres: "Vine a romper moldes, y los rompí, y vine a mostrar que hay otra manera y que funciona, y que tal vez funciona mejor".

"Mi hija es una compañera de vida" 01:07

Para Godoy, la relación con Bianca es vital. Según contó, su hija es un gran apoyo, una gran compañera y alguien que entendió cómo es el mundo del baile, y las exigencias que trae aparejadas. Y, sobre ese vínculo tan especial, ella expresó: "Tuvo que entender que tiene una madre que trabaja mucho, y que hay momentos que hay que viajar, y no en todos los viajes puede venir. Es una nena que se adaptó muchísimo y que entiende, que es muy sensible, muy generosa, tiene mucha personalidad. Es muy firme en todo, cuando algo lo pide o lo quiere, lo hace".

"No tengo nada que ver con la separación de Caniggia" 01:33

Recientemente, muchas versiones insistían en que Godoy tenía un acercamiento con Claudio Caniggia. En Bailando por un sueño a la bailarina le consultaron por el jugador y ella negó cualquier tipo de rumor bajo la mirada de Charlotte Caniggia, que, muy segura, afirmaba que su padre y su madre seguían juntos.

La bailarina le explicó en detalle a Pablo Sirvén en qué contexto estuvo con el exjugador de la selección nacional: "El caso de Charlotte fue muy divertido. Yo fui a una reunión de negocios donde había más gente, y dijo al pasar que estaba separado hace unos meses. Y después pasó todo lo que pasó, porque ella parece que vive en otro lugar".

Mora Godoy enseña a Pablo Sirvén a bailar el tango 02:06

En el último tramo del programa, el periodista se animó a bailar junto a Mora, quien le explicó los pasos básicos, y le manifestó: "Yo creo que el argentino tiene el tango adentro, y en algún momento sale".