Mora Godoy recordó el día que bailó para Obama y para los Rolling Stones

Fuente: Archivo

A través de los años, el tango se convirtió en el gran protagonista de la vida de Mora Godoy. La bailarina, coreógrafa y productora recorre el mundo entero llevando la danza argentina a lugares recónditos, y presentándose ante importantes figuras internacionales. Invitada a PH: Podemos Hablar, recordó la vez que bailó para Barack Obama y para los Rolling Stones.

"Tres días antes del evento, no tienen la mejor idea que decirme que no podía atravesar una línea. 'Hasta acá llega tu baile', me plantearon y me sembraron la idea", explicó cuándo le consultaron como fue que llegó a bailar junto al ex mandatario de Estados Unidos, durante su visita al país. "En el momento dije, 'ya fue', y lo cabeceé. Obama me miraba como desconcertado mientras todos decían como que sí, que baile".

La bailarina logró su cometido y terminó danzando junto al político. "Protocolarmente se para, se abrocha el saco y se pone a bailar. Ahí mi compañero la saca a Michelle", recordó mientras el resto de los invitados le preguntaba que tal bailó el político. "Se defendió, estuvo bien".

Según explicó Mora, siente que ese instante que cautivó a todos los presentes y a la prensa mundial, fue una buena oportunidad para difundir la danza nacional. "Fue un momento que obviamente distendió muchísimo. Gracias a eso el tango fue protagonista en el mundo".

Otro gran encuentro que recordó la bailarina durante la noche, fue con los Rolling Stones. "Con Mick Jagger y toda la banda también hice un show privado. En mi empresa hace más de 20 años que tenemos una sección de eventos corporativos o privados, los hacemos tanto en el extranjero cómo acá. Por eso un día me llamaron y me dijeron que tenía que ir esa misma noche a tal hotel, y que iba a bailar para alguien muy importante. Yo sabía que ellos se hospedaban ahí, así que me di cuenta pero no dije nada porque soy muy cuidadosa de la privacidad".

"Mientras estaba ahí atrás esperando pensaba que no iban a ir los cuatro, pero sí, vinieron todos con algunos pocos miembros de sus familias", rememoró. "No saben lo que gritaban mientras veían el show, los trucos, los ganchos y todo el despliegue que tiene el tango".

"Estaban enloquecidos: gritaban, filmaban y sacaban fotos", aseguró. "En ese momento no existían los celulares con cámaras, y a mí me prohibieron entrar con una al lugar. Cuándo terminó el show les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que sí, que ellos no habían parado de tomar imágenes mías así que por supuesto que podían".

Esa noche, Godoy casi termina paseando por Buenos Aires con la banda. "Me invitaron a que me quede a tomar algo con ellos y querían que los lleve a la milonga, pero los guardaespaldas les dijeron que no".