More Rial pasó un romántico fin de semana con su amigovio

Después de la denuncia por violencia de género luego de la escandalosa separación con Facundo Ambrosioni, More Rial está rearmando su vida junto a su familia, su bebé y sus amigos. Pero hay una persona en particular que viene siendo recurrente en sus posteos de Instagram: el futbolista Enrique Sánchez. Aunque ella niega estar nuevamente en pareja y dice que Enrique es sólo un amigo, hubieron varias demostraciones de cariño a través de las redes sociales que pusieron en duda sus declaraciones.

"Gracias por este hermoso finde que me hiciste pasar, no tengo palabras para agradecerte lo presente que estás siempre en todas. Sos de fierro y siempre voy a estar para vos. Te adoro con el alma entera", publicó More en su feed de Instagram.

Pero no quedó ahí: Enrique le respondió con la misma ternura. "Gracias, hace tiempo que no pasaba un lindo finde con familia y amigos. Nos llenamos de amor y recargamos las pilas para lo que se viene. Te adoro". ¿Blanquearán su relación?

Apenas confirmó su separación del padre de Francesco Benicio, More sorprendió a todo el mundo cuando compartió en su cuenta de Instagram fuertes palabras de cariño y agradecimiento para su amigo. El ambiguo mensaje dio lugar a rumores de romance y los protagonistas fueron muy buscados por la prensa. Aunque Morena rápidamente desmintió que hay algo más que amistad entre Enrique y ella, Sánchez no apoyó del todo esta versión al dialogar con DiarioShow. "Las intenciones están claras. Por el momento, durante todos estos años fuimos amigos, pero la historia puede cambiar porque a ella la quiero demasiado y la conozco mucho", dijo el joven. "

"Cuando ambas personas se conocen bastante las cosas pueden salir bien y para siempre. Me gustaría en un futuro", agregó sin dejar dudas de que está interesado en su amiga en un plano romántico. Además, Sánchez explicó que conoce a la hija de Rial desde "hace bastante" y que hasta compartieron una cena de Año nuevo. Tanto su mamá como sus hermanas han sido personas muy cercanas e importantes para Morena.