More Rial reveló nuevos detalles de la compleja relación que su hermana Rocío y ella mantenían con su madre adoptiva, Silvia D'Auro , cuando todavía estaba casada con su padre, el conductor de Intrusos, Jorge Rial .

Entrevistada en el programa Flor de tarde (Ciudad Magazine), la madre de Francesco reveló los problemas que vivió a causa de su físico y el poco tacto con el que D'Auro lidiaba con la situación. "Siempre me cargaron por mi peso. Era bastante cerrada y me tragaba todo, lloraba mucho sola", dijo.

"Recuerdo que Silvia me sentaba en frente de la tele de la cocina y me ponía Cuestión de Peso y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama. Yo estaba traumada de chiquita y me mandaban a [el Centro Terapéutico] Ravenna a hacer dietas. ¡Un horror! Desde los cinco años me llevaban al nutricionista. Eso no es normal", añadió.

La chica contó además que su padre no se enteró de estos episodios hasta que se separó de D'Auro. "Ella nos decía que si se lo contábamos nos iba a ir peor, que nos iba a pegar", sostuvo y agregó que ya no tiene trato con ella: "Yo no le digo mamá, es Silvia. Hace nueve años que para mí está muerta, porque no apareció más".