Moria Casán reveló que Fernando “Pato” Galmarini le propuso matrimonio

Moria Casán y Fernando “El Pato” Galmarini viven un gran presente juntos. Meses después de haber anunciado su mediático romance, la diva contó que el dirigente peronista le propuso matrimonio. Desde Las Vegas, donde se encontraba filmando Por el mundo junto a Marley, Moria reveló los detalles de la propuesta del padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

Todo ocurrió cuando el conductor y la exvedette paseaban por la ciudad estadounidense en la que cientos de personas se casan todos los días. En ese marco, el padre de Mirko quiso saber si Galmarini ya le había hecho la propuesta y ella le respondió sin filtro. “Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía”, contó Moria. “Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo que estamos a full. Qué sé yo, estamos divinos. Estamos absolutamente enamorados y le mandamos besito”, añadió.

No conforme con esa respuesta, Marley sugirió trasladar a Galmarini a Estados Unidos para concretar el matrimonio. “No puede entrar a Estados Unidos porque tiene la Sputnik V”, respondió Moria, por la vacuna de origen rusa que no está admitida en el país norteamericano.

A principios de octubre, Moria estuvo en Los ángeles de la mañana (eltrece) y, en un mano a mano con Ángel De Brito, se refirió a la intimidad de su romance. “Es algo mágico. ‘Galma’ es lo más, es un hombre de una ética, una persona increíble. Estamos viviendo algo que no se parece a nada, así que no te lo podría definir. Lo siento, no sé si lo puedo explicar“, manifestó.

Así, la mamá de Sofía Gala contó que siente que está en una “nueva era”. Después, sobre una imagen en la que se la ve muy cerca de su pareja, comentó: “Esa foto debe ser la primera vez que me apoyo en un hombre, sentí la necesidad como de agarrarme a él”, señaló. “Prácticamente estoy conviviendo con él en su casa. Un día me empecé a quedar y me compró el cepillo de dientes”, sostuvo.

Finalmente, el conductor indagó en la intimidad de la pareja. “¿Cómo es el sexo de grande?”, le preguntó de Brito. “No se parece a nada, lo recomiendo -afirmó-. Yo tengo 75 años, esto es sabiduría y sanidad de adentro y afuera, pero para eso hay que dejar de laburar la cabeza. Yo me construí, fue la arquitecta de mi psiquis, nunca me mantuvo nadie, siempre fui proveedora de todo. Tuve la oportunidad de casarme con millonarios y dije que no, detesto la comodidad”, concluyó.