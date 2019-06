Moria se mostró muy orgullosa del presente actoral de su hija Fuente: HOLA - Crédito: Virtualpress

Según contó Lio Pecoraro en Todas las tardes, por Canal 9, Sofía Gala Castiglione se separó de su novio Ezequiel Zeki Fernández, integrante de la banda Puesto de Flores. La pareja empezó a salir el verano pasado y, con el tiempo, lograron ensamblar a sus familias: la actriz con sus hijos Dante (4) y Helena (9) y los tres hijos del músico. Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin.

Mientras tanto, Moria Casán contó en Incorrectas, el programa que conduce en América, que su hija estrena nuevo look platinado porque está filmando una película. "Sofía está rodando Cadáver exquisito, con la dirección de Lucía Belloso. Es una película hecha por mujeres, una historia de albinas que se construyen y deconstruyen. Ya no es la hija de Moria Casán sino una actriz joven y prestigiosa del cine argentino que ganó la Concha de Plata en San Sebastián. Y ahora ya tiene los pasajes para ir porque va a ser jurado este año".

Orgullosa de su hija, Moria continuó: "Me gusta mucho su carrera. Nunca se ha colgado de mí, no he manejado nada de su vida. Ella hace casting y ni me lo cuenta. Me lo dice cuando ya tiene todo firmado. Me acuerdo que la primera vez que fue a ver Brujas tenía cuatro añitos y la vio hasta no sé qué edad. Se sabía los papeles de todas las brujas, hacia las voces de todas y la risa de la gente. Primero no quería ni saber nada de ser actriz, quería ser economista. Pero no quiso terminar el secundario. Después quiso tener un novio de 40 y finalmente quiso ser actriz. Le dije: el universo es tuyo, comételo. Y se lo comió".

Moria se llenó la boca hablando de su hija pero no se animó a confirmar la separación. Es que sabe que a Sofía Gala no le gusta que su mamá hable de su intimidad. Y Moria cumple.