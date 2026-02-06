LA NACION

En fotos: Fito Páez y Sofía Gala tocaron juntos sobre un escenario, tras los rumores de romance

La actriz se presentó en Palermo con su banda de indie punk Fea

Sofía Gala y su banda Fea se presentaron anoche en Niceto Lado B y tuvieron de invitado nada más y nada menos que a Fito Páez. Luego de la música, también hubo algunos besos y frases de agradecimiento
Después de los rumores de romance que la relacionaron con Fito Páez, su amigo de toda la vida, Sofía Gala se presentó en Niceto Lado B con su banda Fea, y tuvo al rosarino como invitado especial en el escenario
"Hay una nueva Buenos Aires salvaje, under y sofisticada. ¡Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez. Todo de la mano de FEA. Les amo. ¡Gracias por dejarme ser con ustedes!", expresó el intérprete de "El amor después del amor" a través de sus redes sociales
Margarita Páez, la hija de Fito y Romina Ricci, llegó junto a su novio, el actor Balthazar Murillo, conocido por interpretar a Carlos Tévez en la serie de Netflix Apache
Con su casco motoquero en manos, Rosario Ortega posó para los fotógrafos antes del show
Sofía Gala le acercó el micrófono a Fito Páez y compartieron un momento de complicidad en el escenario
¿Hubo beso? Los artistas coquetean con los rumores de romance que se instalaron semanas atrás luego de que se declararan su amor a través de Instagram
"El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", le había dicho él con motivo de su cumpleaños número 39 el pasado 24 de enero, a lo que ella le respondió: "Te lo digo de nuevo. ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo"
Sin embargo, y luego de que Moria Casán, su madre, dijera que se "aman profundamente", Gala desmintió la existencia de una relación romántica: “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo. No estamos en pareja, somos familia, parte de una misma tribu"
Además de la actriz, la banda está integrada por Lara Baldino, Leroy Rotman Acevedo, Dulcinea, Santiago Pablo Pedrero y Marté
"Gracias Rodolfo Páez", le dijo Sofía Gala antes de tocar la última canción del show
