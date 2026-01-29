Cecilia Roth se refirió al supuesto conflicto con la producción de la biopic de Moria Casán y se enojó con un cronista: “Informate”

Este miércoles por la noche se llevó a cabo la fiesta de fin de grabaciones de la serie basada en la vida de Moria Casán. Su hija Sofía Gala Castiglione, una de las actrices que interpreta a la gran vedette, actriz y conductora argentina, no estuvo presente porque se encuentra en Uruguay junto a su flamante novio, Fito Páez, pero sí fueron de la partida las otras dos protagonistas, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes encarnan a la diva en distintas etapas de su vida., quienes encarnan a la diva en distintas etapas de su vida.

Quiso el azar que los nombres de las tres estén, desde hace algunas semanas, en boca de todos por cuestiones que trascienden lo profesional: Sofía por su romance con el artista rosarino; Griselda por el nuevo escándalo que tiene a su ¿ex?, Luciano Castro, como protagonista; y Cecilia porque, en medio de los rumores que señalaban que se encontraba atravesando un conflicto con la producción de la biopic, vivió un inesperado altercado con uno de los movileros de Intrusos.

Por eso, era esperable que los programas de chimentos marcaran presencia en el lugar para intentar hablar con ellas. Sin embargo, no se llevaron ninguna declaración explosiva: Siciliani se negó a hablar de su vida privada, y Roth terminó poniéndole los puntos a Bruno Incicco, el cronista en cuestión.

El episodio entre la protagonista de Todo sobre mi madre y el cronista, que viene siendo reproducido por programas y medios digitales desde hace una semana, muestra a Roth caminando por la calle, del brazo de un productor, caracterizada como Casán y al notero preguntándole si eran ciertos los rumores que indicaban que el equipo está furioso con ella porque llegaba tarde a las grabaciones.

En ese momento, la actriz de Nueve lunas y Un lugar en el mundo prefirió guardar silencio, amparada en una supuesta cláusula de confidencialidad de su contrato.

Cecilia Roth como Moria Alina Schrwarcz / Netflix

El miércoles por la noche, en LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con la actriz. “Está muy enojada con esto que ocurrió en la nota de Intrusos. Me dijo que fue muy mala leche, por parte del cronista no del programa. Sentía que todo el tiempo la provocaba y la pinchaba”, relató el conductor.

Y agregó: “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”. Y con respecto a lo que pasaría horas más tarde, indicó: “Hoy es la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”.

En este nuevo encuentro con el notero del programa conducido por Adrián Pallares, Roth sí quiso hablar. “¿Estás enojada conmigo?“, la increpó el periodista, rodeado por algunos colegas, antes de que la actriz ingresara al festejo. ”¡No! Chicos, a mí no me gusta este tono de hablar. No es mi estilo. Yo nunca tuve un mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo de lo que trabajo y de las cosas que hago“, respondió la actriz de Martín (hache).

Luego, señalando al cronista y clavándole la mirada, continuó: “Lo que pasa es que vos en un momento, con carita de actor, me dijiste: ‘¡Llegaste dos horas tarde!’. Eso me dijiste".

“Pero, ¿mentí?“, redobló la apuesta el notero. Y dejando de lado la sonrisa que había esbozado hasta el momento, Roth contestó: ”Claro que sí. No, mi amor, no fue así para nada. Informate antes“. Y mientras Incicco intentaba interrumpirla, explicándole que la información había surgido en otros medios, la actriz se impuso: “Basta. No me importa. Y no quiero ni enterarme de dónde surgieron. No me molesta nada. Estoy feliz de la vida”.

Para el final, Cecilia definió la experiencia de haber interpretado a Moria Casán como “increíble” y cuando el cronista insistió en preguntarle si entonces todos los rumores eran mentira, la actriz, otra vez sonriente, respondió: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Y por qué no le preguntás vos a tus fuentes?“,

Este jueves, después de poner al aire esta nueva entrevista, Pallares aseguró: “Bruno, cuando vayas a cruzar la calle, mirá a los dos lados, por las dudas. ¡No! Nos encanta ver a Cecilia Roth. Es una diva del cine. Nosotros lo que hemos contado acá es información que nos llegó. Y ayer veía un recorte de algo que dijo Ángel. Dijo que mucha de la información salió no solo de la serie, sino del propio programa de Moria (La mañana con Moria). ¡Es más viva que el hambre!“.