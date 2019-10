Moria Casán contra Aníbal Pachano

Hace unos días, Aníbal Pachano dijo en una entrevista radial que no extrañaba a Moria Casán en el jurado de "Bailando por un sueño". Ni lerda ni perezosa, la diva le contestó desde su programa, Incorrectas (América). "Papito, a mi me quisieron contratar y vos pediste que te contraten. Este año Marcelo (Tinelli) también me llamó para que inaugure su nueva oficina y fui, claro: lo bendije poniendo las lolas en el escritorio", rió a carcajadas.

Y continuó despachándose contra Pachano. " Yo creo que hizo uso y abuso de su enfermedad cuando Graciela Alfano contó que él tenía VIH. ¿Y quién iba a hacerte la sopita, a escucharte, a cuidarte? Yo, papito. Creés que por estar pintarrajeado tenés poder. Él se cree que en el "Bailando..." el rating es él. Le sale el odio, pero nunca termina de ser una estrella. Cuando no está en el "Bailando..." está calmado y cuando está cree que tiene poder. Pero el gran titiritero es Tinelli".

Casán contó que alguna vez, antes de quedar embarazada de Sofía Gala, trabajó con Pachano y los Botton Tap. Y que luego fue ella la que llevó a Aníbal a un teatro de la calle Corrientes, el Tabarís. "Después fui a verlo a un show, él vino a verme a Brujas y por años no nos vimos hasta que nos reencontramos en el 'Bailando...'" Y luego remarcó: "Es muy de cuarta (...). Tiene maltrato y cree que el poder se lo da su galera y el 'Bailando'. (...) No me interesa si no me extrañás. ¿Decís que no ves Incorretas porque no te interesa? No le creo a la gente que dice que no ve nada de televisión".

Y contó una anécdota que ocurrió en Carlos Paz, durante una temporada. "Es un mentiroso. Una vez me convocaron de un boliche y él iba a ir. Seguro que tenía miedo de que lo echaran del VIP cuando yo llegara y me llamó para decirme que nos encontrábamos ahí. Tiene un problema de inferioridad letal. Acomodate la galera. El fracaso es lo mismo que el éxito, depende de cómo lo tomes", finalizó Moria.