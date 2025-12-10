L-Gante enfrentó a un periodista en el programa de Moria Casán, lo insultó y dejó un tenso cruce en vivo

El músico Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, protagonizó este miércoles un áspero intercambio con el periodista Gustavo Méndez durante la emisión de un programa conducido por Moria Casán, lo que generó un clima de evidente incomodidad en el estudio.

El desencuentro comenzó después de que el artista se refiriera a la reciente desvinculación de Maximiliano Barbaccia, quien era su representante. En ese momento, Méndez tomó su teléfono celular y, en su rol de panelista, leyó en voz alta una serie de mensajes que Barbaccia le había enviado con críticas a Valenzuela.

La actitud no pasó inadvertida: aunque el intercambio siguió su curso, el cantante no dejó atrás el malestar que le generó la situación. Minutos más tarde, cuando la panelista Valentina Salezzi lo invitó a pasar al sector de cocina del programa, L-Gante pidió interrumpir la dinámica y se acercó a escasos centímetros de Méndez.

Allí lanzó la primera frase que encendió definitivamente la tensión: “Si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá todas las personas que me dicen que sos un boludo... No terminamos más. Pegale suave, te tienen que corregir un poquitito”, expresó y le dio unas palmadas al periodista antes de regresar a su lugar.

Méndez, sorprendido, quiso mostrarle nuevamente los mensajes para dejar en claro que no había agregado nada personal, sino que simplemente reprodujo los textos enviados por el exrepresentante.

Sin embargo, Valenzuela no retrocedió en su postura. “Yo te lo digo personalmente a vos. Te disculpo y todo lo que hiciste. Pero me parecés un boludo”, insistió. Ante la pregunta del periodista sobre el motivo por el que decidió calificarlo de esa manera, el músico respondió tajante: “Es mi parecer. Aceptalo o dejalo”.

El panelista reiteró que no mantiene vínculo con Barbaccia y que solo le dio “derecho a réplica”, como sucede habitualmente en los medios de comunicación. Pero L-Gante redobló la apuesta: “Es tu forma de hacer las cosas. Aprovechaste que me tenés acá para hacer esa boludez. No me molestó lo que dijo Maxi, me molestas vos”.

Luego apuntó directamente a la actitud que, según él, Méndez tiene detrás de cámaras:“Te aprovechás de un momento así porque capaz te suma. Para mí sos un logi, porque cuando vamos al corte sos uno de los que se me acerca a decirme ‘te quiero, te deseo lo mejor’, y después me querés exponer.”

Molesto, el cantante dio por concluida la discusión con una contundente frase: “Ahora andá para allá que vamos a cocinar.” Méndez cerró el cruce con un pedido de disculpas si su accionar había incomodado al artista.