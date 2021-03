Moria Casán, Sofía Gala y Helena Tuñón, madre, hija y nieta, juntas en la presentación de la película La Vagancia

La emoción de Moria Casán al enterarse del debut de su nieta Helena Tuñón en la actuación ya había circulado. Sin embargo, ver a las tres generaciones juntas en la presentación de La Vagancia, el film donde trabajan Sofía Gala y Helena Tuñón, madre e hija, fue captado por los flashes como un hito. En el marco del Bafici, la familia de la diva se reunió en el Museo Larreta, donde se proyectó la película que también cuenta con los protagónicos de Martín Piroyansky y Julián Kartun.

El abrazo de Moria y Helena, abuela y nieta Gerardo Viercovich

Además de las mujeres, Ezequiel Zequi Fernández, novio de Gala, y Diego Tuñón, padre de Helena, dieron el presente en la premier del film de Ayar Blasco. “Ante un día de noticias tristes, una alegría inmensa”, había escrito Casán en su cuenta de Instagram, junto a las primeras imágenes de Helena en la pantalla grande.

Helena, de 12 años, está siguiendo los pasos de su madre, Sofía Gala, que año a año consolida su carrera en el mundo de la actuación.

Los estampados de Moria Casán, una auténtica diva Gerardo Viercovich

Casán, quien se sentó en las primeras filas, optó por un look donde los colores térreos y los estampados fueron protagonistas: una camisa negra y camel, una calza con corazones y un sombrero verde combinados con sus clásicos tacones altos y una riñonera con lentejuelas y brillos. Para culminar sumó a su pelo suelto unos aros grandes y, obviamente, un tapabocas.

En tanto Sofía Gala optó por un look más clásico que su mamá Gerardo Viercovich

Su hija, con el pelo naranja, en cambio se inclinó por algo menos llamativo: camisa blanca, pantalón negro. Su toque distintivo estuvo en el nuevo tono de su cabellera y en su corte, estilo bob, algo que es una marca que lleva hace años. “Orange is the new black” había escrito en la publicación donde se mostraba con el nuevo look meses atrás.

Helena Tuñón, quien participó del film, llegó acompañada de su papá y con un estilo más deportivo Gerardo Viercovich

En tanto la tercera en el árbol genealógico también concentró todas las miradas por su pelo: Helena tiene la mitad de la cabeza turquesa y la otra mitad negra. Su outfit, típico de adolescente, fue un pantalón deportivo, zapatillas coloridas y un buzo gris y negro con capucha.

La Vagancia cuenta la historia de María Fernanda (Sofía Gala Castiglione) y Roberto (Ayar Blasco) una pareja que vive discutiendo. Ella tiene poderes sobrenaturales: cuando se enoja, todos a su alrededor quedan sin voluntad, les agarra pereza. Luego de la aparición de Cumbio (Martín Piroyansky), en la vida de esta pareja comienzan a sucederse situaciones extrañas que ponen a prueba la paciencia de los protagonistas. Se trata del primer film no animado de Blasco (El Sol, Lava).

LA NACION