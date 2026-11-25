Esta mañana, un día después de que confirmara que no seguirá en La mañana con Moria (eltrece) el año próximo, María Fernanda Callejón volvió a protagonizar un fuerte cruce con “La One”. Fue la conductora quien comenzó el ida y vuelta: retomó el “shut up” que la actriz le había dicho el martes y le reprochó haber usado el programa para hablar en contra de Ángel de Brito y Yanina Latorre. La tensión fue en aumento hasta que Casán, sin dejar de mirar a cámara, le lanzó: “No seas resentida”.

Del “shut up” a los reproches por Ángel de Brito y Yanina Latorre

“Los rangos existen y hay que respetarlos”, dijo Moria Casán, quien venía de hablar de otro tema, antes de volver sobre el “shut up” del día anterior. “Ay, te quedaste mal con eso”, le contestó María Fernanda Callejón, todavía en tono cómplice. “Pero, mami, la que te quedaste mal sos vos”, replicó la conductora. Y enseguida cambió de tono. “Usaste todo este programa, todo el año, para ir contra Ángel de Brito y contra Yanina Latorre”.

Casán le recordó que, durante el año, le había aconsejado que dejara atrás sus diferencias con los dos. “Yo no te enseñé a hablar mal de ellos. Te dije todo el tiempo que lo soltaras”, le dijo. También le reprochó que, después de criticarlos en el panel, le hubiera dicho a De Brito que lo quería y hubiera saludado con tanta amabilidad a la conductora de SQP. “A Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco”. “Es la terapia que vos decís que no me hace efecto”, se defendió la actriz.

María Fernanda Callejón en el estreno de la serie de Moria Gerardo Viercovich - LA NACION

Las dos contaron qué mensajes habían recibido después de aquella discusión. “A mí se me explotó el teléfono diciendo ‘rajá a esa maleducada’”, aseguró Casán. “Y a mí me dicen ‘rajá de ahí que Moria te maltrata’”, le retrucó Callejón. “Ay, no me digas. Yo no sé cómo aguantaste tanto si te parece que yo te maltraté”, respondió la conductora, mientras Callejón intentaba explicar que eso es “lo que dice la gente”. Sin escucharla, Moria siguió: apeló a la “paciencia de Job” para describir el trato que, a su juicio, tuvo con ella en el ciclo y agregó: “Se te ha respetado como a nadie, se te ha dado un lugar como a nadie”.

“No hace falta que a mí me olfatees, mi amor, porque yo no necesito obsecuentes”, siguió Casán. Luego volvió al saludo a De Brito. “La obsecuencia que vos mostraste el otro día, cuando fuiste a darle un beso a Ángel, no lo puedo creer”. “Pero es que yo no tengo nada con él”, se defendió Callejón. Poco después, la panelista aludió a su salida del programa: “Ya el año que viene te liberás de mí, ya está”. Casán la frenó. “No estamos hablando del año que viene. No seas resentida, Fernanda Callejón. Tené humor para las cosas”.

Moria Casán no se quedó callada Camila Godoy - LA NACION

Callejón soltó una carcajada. “¿Algo más me vas a decir?”, preguntó. Moria insistió con el reproche y hasta imitó el saludo que había visto en las redes: “Hola, Yanina”. “Es que soy actriz”, se justificó Callejón. “Yo no te lo creí. O sea, o mentiste todo el tiempo acá o mentiste todo el tiempo allá”, respondió Casán y, casi sin pausa, intentó volver al tema que las ocupaba antes del cruce. “Pero bueno, sigamos. ¿De qué estábamos hablando, mi amor?”.

Qué dijo Callejón sobre su salida del programa

El martes, el primer cruce había empezado cuando la actriz contó que había dado una entrevista a un cronista de LAM. Casán le sugirió que dejara de estar tan pendiente de las repercusiones y, al enterarse de que iba a terapia, le respondió que no se notaba. Callejón quiso dar por terminado el asunto con un “shut up” y la conductora le retrucó: “¿Por qué voy a shut up? ¡Ningún shut up!”. Horas después, la actriz confirmó que no seguirá en el ciclo en 2027.

“No llegamos a un acuerdo y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, explicó Callejón. En diálogo con Los profesionales con Flor (elnueve), contó que evalúa propuestas en televisión y teatro, además de su trabajo en radio y su participación en la segunda temporada de Viudas negras. También pidió que su salida se leyera en el contexto de la negociación. “No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria, porque es show”, dijo.