Moria, la serie, ya tiene su primer conflicto legal: la familia de Luis Vadalá se presentará ante la Justicia

Moria, la serie de Netflix basada en la vida de la gran showwoman argentina, tuvo su estreno el 14 de agosto y, a pocos días de su lanzamiento, ya cosechó su primer conflicto legal: la familia de Luis Vadalá, expareja de la vedette, prepara una presentación ante la Justicia contra la producción y la plataforma.

Fue Ángel de Brito quien dio la primicia anoche en LAM, el programa que conduce por América. El periodista contó que habló con Ingrid Vadalá, la hija mayor de la expareja de Morica Casán, y que fue ella quien le confirmó que la familia aseguró que durante el día de hoy iban a presentar una querella por cómo su padre fue representado en la ficción.

Luis Vadalá fue uno de los amores de Moria y su relación terminó en polémica

Ingrid Vadalá, repasó De Brito, tiene 47 años, es licenciada en Recursos Humanos y no tiene vínculo con el mundo del espectáculo ni suele exponerse públicamente. De hecho, rechazó la propuesta del programa de brindar una entrevista sobre el tema. Sin embargo, se comunicó con el conductor para dejar en claro la postura de su familia.

“Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, le escribió Ingrid Vadalá a De Brito. En ese sentido, aseguró que la ficción presenta a su padre de una manera que considera alejada de la realidad. “Han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y carente de educación”, afirmó.

Vadalá también apuntó contra la exposición pública de aspectos vinculados con su intimidad: “Si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona. La ley da la razón”, sentenció.

Esta mañana Marcelo Polino, quien reemplazó a Moria Casán en su programa de eltrece, también llevó el tema a la mesa. “Todo lo bueno tiene una contracara y ya aparece el primer juicio”, anunció el periodista. “Apareció parte de la familia de Luis Vadalá, Ingrid. No le gustó lo que se muestra de su padre; entonces está a punto de iniciar una acción legal hoy”, continuó.

A continuación, Nazarena Di Serio explicó que el reclamo ya había sido anticipado antes del estreno de la serie, justamente por la posibilidad de que la reconstrucción de la vida de Moria generara controversias entre las personas involucradas y sus familiares. “Moria dijo que no es todo tal cual, que también está sujeto a la ficción, algunas cosas que se ficcionaron”, señaló la periodista.

La familia de Moria no quedó conforme con cómo fue representado en la serie

Según explicó, el cuestionamiento de la familia de Vadalá está relacionado principalmente con la manera en que se representan determinados episodios de su vida, en especial los vinculados con el consumo de drogas. “Por ahora [apuntan] a la plataforma, más que nada porque dicen que la forma en la que están descriptos los hechos no condice con la realidad y que lo dejan en un lugar muy mal parado, más que nada por el consumo”, detalló.

Uno de los aspectos que señalaron durante el debate en el ciclo de Moria y que llamó la atención es que, aunque el personaje está inspirado en Luis Vadalá, en la serie no aparece mencionado con su apellido: simplemente lo llaman Luis.

Una relación que terminó en escándalo

Joaquín Ferreira como Luis en la serie de Moria Gentileza Netflix

En la serie, que ya se encuentra en el puesto número 1 entre las más vistas de Netflix, quien interpreta a Luis Vadalá es el actor Joaquín Ferreira. Vadalá y Casán se conocieron en 1990 y mantuvieron una relación que se extendió hasta 2001. La pareja terminó en medio de versiones sobre infidelidades de parte de él. De hecho, la diva demandó a su expareja en busca de un “bozal legal” que evitara que la mencionara públicamente.

En una entrevista publicada por LA NACION en 2014, Vadalá dio detalles sobre aquel conflicto judicial con la diva: “Ella inició un juicio que ya lleva 11 años y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia. Después de tantos años entiendo que ya estaremos en la parte final del pleito. La verdad, el tema no tiene ni ton ni son”, había señalado en aquella ocasión.

En 2007, Luis Vadalá participó de la edición de Gran Hermano Famosos. El reality terminó abruptamente para él por problemas de salud. Alejado de los medios, Vadalá reconstruyó su vida. El 23 de julio de 2023, a los 69 años, murió en el Hospital Británico a causa de una enfermedad terminal.